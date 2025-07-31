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Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США: Білий дім розробив план

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США: Білий дім розробив план
Трамп заявив, що цифрові активи мають стати такими ж звичними для американців, як долар
фото: The White house/Facebook

Трамп доручив своїй адміністрації сформувати в США найбільш глибокий і ліквідний ринок цифрових активів у світі

Адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Білого дому.

У документі викладено амбітну стратегію, згідно з якою США мають стати глобальним лідером у сфері цифрових активів. План передбачає ухвалення спеціального законодавства, що визнає криптовалюту окремим класом активів, а також масштабні зміни у банківському, податковому та фінансовому регулюванні.

Серед ключових напрямків реформ названі:

  • ринок цінних паперів і товарів;
  • банківська діяльність;
  • податкова політика;
  • страхування;
  • кібербезпека;
  • боротьба з незаконним фінансуванням.

Адміністрація Трампа закликала федеральні відомства діяти швидко й рішуче, щоб криптовалюта стала невід’ємною частиною економіки США.

Сам Трамп заявив, що цифрові активи мають стати такими ж звичними для американців, як долар – зокрема, в іпотечних програмах, банківських послугах, пенсійному забезпеченні та системі оподаткування.

Потреба у термінових змінах пов’язана також із тим, що родина президента активно інвестує в криптосферу. Як зазначають аналітики, з моменту виборів вартість біткойна зросла на 74%, а загальна капіталізація крипторинку збільшилася на $1,57 трлн.

У звіті Білого дому окремо підкреслюється важливість створення чітких, прозорих правил, які дозволили б легально розвивати криптоіндустрію. Серед головних завдань названо досягнення «регуляторної визначеності», яка забезпечить підприємцям стабільні умови для інвестування, розробки нових сервісів та програмних рішень.

Трамп доручив своїй адміністрації сформувати в США найбільш глибокий і ліквідний ринок цифрових активів у світі.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп підписав перший в історії країни масштабний закон, що регулює ринок криптовалют. Документ отримав назву GENIUS. Про це повідомляє CBS News із посиланням на заяву Білого дому, передає «Главком».

Новий нормативний акт закладає правову основу для функціонування ринку стейблкоїнів – криптовалют, курс яких прив’язаний до стабільних активів, зокрема долара США. За оцінками, обсяг цього ринку вже сягнув 250 мільярдів доларів.

Теги: криптовалюта ринок Дональд Трамп США

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