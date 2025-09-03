Рада проголосувала за легалізацію криптовалюти

За законопроєкт проголосувало 246 парламентарів

Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №10225-д – легалізація ринку з віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За відповідний законопроєкт проголосувало 246 парламентарів.

«Податки загальні будуть (18+5%) з прибутку і перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік). Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР) досі не відомо», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, що раніше Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні. Згідно з документом, віртуальний актив – це особливий цифровий об’єкт, що існує в електронній формі завдяки технології блокчейну. Такі активи не є грошима і не можуть використовуватись як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим, згідно з Цивільним кодексом, прирівнюється до рухомого майна.

До слова, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав громадян декларувати свої криптоактиви, пояснивши, що рано чи пізно фінансовий моніторинг виявить незадекларовані операції.