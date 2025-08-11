Шахраї крадуть криптовалюту у Росії за домогою Labubu

Іграшки Labubu перетворюються на «нічний жах» для криптовласників у Росії

Зловмисники винайшли новий сценарій обману власників криптогаманців у країні-агресорці Росії. Вони створюють фальшиві сайти, де під виглядом акції «безкоштовно» пропонують криптовалюту під назвою Labubu. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Кібершахраї розробили нову схему викрадення криптовалюти з використанням бренду Labubu. На фальшивому сайті людям пропонують безкоштовно отримати криптовалюту під назвою Labubu. Щоб нібито взяти участь в акції, користувача просять підключити криптогаманець.

Labubu – це іграшки у вигляді монстрів із широкою зубастою посмішкою, вони стали головним трендом весни 2025 року в TikTok. З цими іграшками були помічені топові зірки – Ріанна, Дуа Ліпа, а також Кім Кардаш'ян.

Коли людина підключає гаманець, сайт запитує доступ до інформації про баланс та історію операцій. Якщо на гаманці є гроші, сайт пропонує дати ще дозволи – нібито для перевірки участі в акції. Після цього за допомогою шкідливої програми-дрейнера гроші переказуються на рахунки шахраїв.

Якщо гаманець порожній, сайт просто повідомляє, що людина не підходить для участі в акції. Це робиться, щоб не витрачати ресурси на марні цілі. Таким чином, шахраї ретельно обирають жертв, у яких справді є кошти, і крадуть усе або майже все з рахунків.

Російські аналітики F6 наголошують, що сайт не має відношення до проєкту Labubu. Це лише приманка, щоб обдурити власників криптовалюти.

Раніше шахраї вже використовували популярний бренд Labubu для залучення до своїх схем великої кількості дітей та дорослих. Для крадіжки телеграм-акаунтів зловмисники створювали телеграм-ботів, де можна було нібито виграти іграшку або отримати її за один клік. Злочинці домагалися того, щоб жертва ділилася своїм контактом і вводила код, що надійшов від Telegram.

Нагадаємо, світ охопила нова хвиля захоплення колекційними іграшками, і однією з найпопулярніших стала дизайнерська фігурка Labubu. Цей незвичайний персонаж, що вже завоював серця шанувальників унікального дизайну по всьому світу, тепер активно набирає популярності й в Україні.

До слова, ринкова вартість китайської компанії-виробника іграшок labubu Pop Mart International Group перевищила вартість «Газпрому».