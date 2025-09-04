Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Син Трампа несподівано став мільярдером

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Син Трампа несподівано став мільярдером
Ерік Трамп є співзасновником і директором зі стратегії компанії, яка зосереджена на майнінгу криптовалюти
фото з відкритих джерел

Другий син президента США став мільярдером після того, як акції його компанії різко зросли

Син президента США 41-річний Ерік Трамп став мільярдером. Це сталося після того, як акції компанії з майнінгу криптовалют American Bitcoin, співзасновником і директором зі стратегії якої є Ерік Трамп, різко зросли на торгах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За даними ЗМІ, Ерік Трамп володіє 73 млн акцій American Bitcoin, що еквівалентно $950 млн. До кінця торгової сесії 3 вересня акції компанії торгувалися на рівні $8,04.

Старший брат Еріка Дональд Трамп-молодший (47 років) також долучений до бізнесу. Однак в документах, поданих American Bitcoin в SEC, його частка не вказана.

Компанія American Bitcoin зосереджена на майнінгу та накопиченні криптовалюти. У вересні до її штату входили лише два співробітники. Зараз компанія оцінюється майже в $7,3 млрд.

Раніше сім'я Дональда Трампа збільшила свій статок на $5 млрд після того, як її криптовалютна компанія World Liberty Financial запустила торги на відкритому ринку новою цифровою валютою під назвою WLFI. Загальна ринкова капіталізація токена склала $6,64 млрд, що зробило WLFI 32-ю за величиною криптовалютою в обігу. Кілька найбільших у світі централізованих криптовалютних бірж, у тому числі Binance, OKX і Bybit, тепер пропонують ці токени на своїх платформах.

Як повідомлялося, сини американського президента – Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп – разом із командою Trump Mobile представили сервіс стільникового зв'язку T1 Mobile та анонсували золотий телефон.

До слова, син Трампа натякнув на участь у президентських виборах. Раніше Ерік Трамп уникав політики, але каже, що «політичний шлях був би легким», якби він вирішив зайняти крісло в Овальному кабінеті Білого дому.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп криптовалюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова КНР Сі Цьзінпін фактично підтримує Росію у війні з Україною. Але при цьому намагається грати на кількох дошках
Китай-«миротворець». Яку гру з Україною затіяв Пекін інтерв’ю
28 серпня, 20:30
Путін пішов на певний «компроміс» порівняно з умовами, висунутими у червні 2024 року
Reuters: Путін висунув нові умови миру
22 серпня, 14:27
Венс: Вдячний президенту Трампу за лідерство сьогодні, коли він вирушив на Аляску для зустрічі з президентом Росії Путіним
«Молюся за мир у найближчі дні»: Венс прокоментував зустріч Трампа та Путіна
15 серпня, 22:41
Російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників
Чому мирна угода з РФ може бути розірвана: аналіз ISW
12 серпня, 08:31
Головні новини ночі проти 9 серпня
Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч
9 серпня, 07:01
Путін провів чотири розмови на тлі закінчення терміна Трампа
Путін на тлі закінчення дедлайну Трампа зателефонував Сі Цзіньпінові й не тільки
8 серпня, 15:31
Наразі поки невідомо чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна
Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву
7 серпня, 00:07
Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч російської та американської сторін
Трамп анонсував зустріч з росіянами
6 серпня, 00:18
За словами американського лідера, російська економіка перебуває в критичному стані
Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України
5 серпня, 16:41

Економіка

Син Трампа несподівано став мільярдером
Син Трампа несподівано став мільярдером
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян
Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
11K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
5512
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4796
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
4599
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua