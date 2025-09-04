Син Трампа несподівано став мільярдером

Ерік Трамп є співзасновником і директором зі стратегії компанії, яка зосереджена на майнінгу криптовалюти

Другий син президента США став мільярдером після того, як акції його компанії різко зросли

Син президента США 41-річний Ерік Трамп став мільярдером. Це сталося після того, як акції компанії з майнінгу криптовалют American Bitcoin, співзасновником і директором зі стратегії якої є Ерік Трамп, різко зросли на торгах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За даними ЗМІ, Ерік Трамп володіє 73 млн акцій American Bitcoin, що еквівалентно $950 млн. До кінця торгової сесії 3 вересня акції компанії торгувалися на рівні $8,04.

Старший брат Еріка Дональд Трамп-молодший (47 років) також долучений до бізнесу. Однак в документах, поданих American Bitcoin в SEC, його частка не вказана.

Компанія American Bitcoin зосереджена на майнінгу та накопиченні криптовалюти. У вересні до її штату входили лише два співробітники. Зараз компанія оцінюється майже в $7,3 млрд.

Раніше сім'я Дональда Трампа збільшила свій статок на $5 млрд після того, як її криптовалютна компанія World Liberty Financial запустила торги на відкритому ринку новою цифровою валютою під назвою WLFI. Загальна ринкова капіталізація токена склала $6,64 млрд, що зробило WLFI 32-ю за величиною криптовалютою в обігу. Кілька найбільших у світі централізованих криптовалютних бірж, у тому числі Binance, OKX і Bybit, тепер пропонують ці токени на своїх платформах.

Як повідомлялося, сини американського президента – Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп – разом із командою Trump Mobile представили сервіс стільникового зв'язку T1 Mobile та анонсували золотий телефон.

До слова, син Трампа натякнув на участь у президентських виборах. Раніше Ерік Трамп уникав політики, але каже, що «політичний шлях був би легким», якби він вирішив зайняти крісло в Овальному кабінеті Білого дому.