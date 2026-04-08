«Українців цинічно обманюють»: Тимошенко про новий податковий законопроєкт

Лідерка «Батьківщини» зазначила, що на кожного громадянина України, який купує будь-який товар, буде накладений податок 5%

Законопроєктом щодо оподаткування цифрових платформ запроваджують 5% збір, що буде включений у вартість товарів, які продаються на цифрових платформах, таких як OLX і подібних. Однак депутати називають це зниженням податків, цинічно обманюючи українців.

На це звернула увагу лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час обговорення законопроєкту 15111-д.

«Сьогодні кожна людина, яка продає, наприклад, на OLX свої вживані речі, знає, що ніякого податку ця людина не платить. Ну навіщо ж розповідати, що вони сплачують 23% податок? Це обман. Абсолютно очевидний обман!» – обурилася Юлія Тимошенко.

Голосування за законопроєкт №15111-д

Вона уточнила, що цим законопроєктом передбачено, що на кожного громадянина України, який купує будь-який товар, буде накладений податок 5%, тобто фактично це введення 5% податку на кожного українця з обороту на все, що він купить.

«Це запустить інфляційні процеси, і це точно буде знову бити по середньому класу. Вони хочуть, щоб кожна людина, яка свої поношені речі виставила на OLX, зареєструвалася як платник податку, дала всі свої персональні дані та координати, включаючи банківські рахунки. І щоб сама платформа обкладала 5% податкам з обігу абсолютно кожний товар, який там продається. Просто ще раз з народу знімають податок», – пояснила лідерка «Батьківщини».

Зрештою, «за» нове податкове навантаження проголосували 234 нардепи.