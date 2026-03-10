Удар по заводу у Брянську, деталі розмови Трампа та Путіна. Головне за 10 березня 2026 року

Дайджест новин 10 березня 2026 року

Ракети Storm Shadow атакували завод у Брянську. Віткофф розкрив, що Путін сказав Трампу під час розмови. Зокрема, Україна направила команду до регіону Затоки для допомоги.

«Главком» склав добірку головних подій 10 березня:

Ракети Storm Shadow атакували завод у Брянську

У рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел».

Віткофф розкрив, що Путін сказав Трампу під час розмови

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що російське керівництво запевнило Вашингтон у відсутності передачі розвідувальної інформації Ірану під час війни. Спецпосланець повідомив, що під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним російська сторона заперечила подібні звинувачення. «Я можу сказати вам, що вчора, під час телефонної розмови з президентом, росіяни сказали, що вони не обмінюються інформацією. Ось що вони сказали», – заявив Віткофф.

Україна направила команду до регіону Затоки для допомоги

Українська команда у складі військових та секретаря РНБО Рустема Умєрова прямує в регіон Затоки, щоб «допомогти в захисті життя та стабілізації ситуації». «Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану – через усю цю війну, яка може затягнутись», – йдеться у заяві президента.

Будапешт ухвалив резолюцію проти членства України в Євросоюзі

Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, що відхиляє членство України в Європейському Союзі. Документ був прийнятий 142 голосами «за», 28 «проти» та 4 «утрималися».

Зеленський повідомив про новий раунд переговорів України, США та РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що переговори можуть відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.

Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон

Верховна рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт 14025. За законопроєкт №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи віддали свої голоси «за» 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.