Тимошенко: Україна веде не одну, а дві війни

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Юлія Тимошенко
фото: скріншот відео

Лідерка «Батьківщини» розказала про приховані загрози втрати суверенітету: 17 ключових органів державної влади виведені з підпорядкування українському народу

Міжнародні олігархи позбавляють Україну ресурсів, стратегічної власності та можливості визначати своє майбутнє в той час, коли російський агресор захоплює наші території. Таку заяву зробила лідерка «Батьківщини» в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Затвердженням політикині, загалом 17 ключових органів державної влади – від Конституційного суду до Рахункової палати – за останні 12 років виведені з підпорядкування українському народу. Також українці позбуваються своїх найцінніших активів – землі, надр та стратегічних підприємств.

«У нас це були державні підприємства. Приймається закон, їх перетворюють в акціонерні товариства, не порадившись з народом, і ставлять туди іноземну Наглядову раду, і законом відмежовують це підприємство від держави, і кажуть: «Держава більше не може впливати на свій «Енергоатом», на свою «Укрпошту», на своє «Укренерго», на свій «Нафтогаз» – там іноземна Наглядова рада». А Наглядова рада там уже сама все робить – призначає менеджмент, керівників. Така собі держава в державі», – зауважила лідерка «Батьківщини».

За словами Юлії Тимошенко,  через бездумне ухвалення законів чинним парламентом започаткований ще в 2014-му процес втрати країни набував загрозливих масштабів. Українці втратили можливість керувати своїми стратегічними об’єктами, природними ресурсами та державними органами влади.

Водночас вона уточнила, що йдеться не про окремі країни, а про глобальних олігархічних гравців.

«Європа – це наші друзі і наша мета. Сполучені Штати – це наш стратегічний партнер», – заявила Юлія Тимошенко і пообіцяла після зміни влади скасувати всі закони, які знищують український суверенітет.

