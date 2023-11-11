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Українцям надійде третя платіжка за газ: за що доведеться платити додатково

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українцям надійде третя платіжка за газ: за що доведеться платити додатково
У третій платіжці вказується вартість за утримання внутрішньобудинкових мереж
фото з відкритих джерел

Власник може обирати організацію, яка буде здійснювати роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж

Українцям надійде третя платіжка за газ. У ній вказується вартість за утримання внутрішньобудинкових мереж. Про це повідомляє видання «Газправда».

Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка винятково на договірних умовах та на платній основі буде здійснювати роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які отримали на це відповідні дозволи.

«Таким чином, власник розуміє, за що саме він буде сплачувати кошти та контролює дотримання виконання договірних зобов’язань виконавця ТО. Адже належна робота газових комунікацій є запорукою безпеки життєдіяльності усіх мешканців домогосподарства. У випадках виявлення порушень власник може скаржитись на недобросовісне підприємство у відповідні інстанції», – ідеться у повідомленні.

Експертка-консультантка «ГазПравди» зауважує, що чинне законодавство містить застереження, що у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється. Однак до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами може вважатись маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців.

Після укладання договору:

  • Один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряють наявності вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та, в разі потреби, відновлюють його.
  • У багатоквартирних будинках один раз на 6 місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік.
  • Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.
  • Також, не рідше одного разу на рік надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.
  • Один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» просить споживачів звертати увагу на колір полумʼя в газових побутових приладах. Він має бути виключно блакитним, в усіх інших випадках варто звертатися до газової служби.

До слова, керівник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов розповів в ефірі телемарафону, чого чекати від тарифів найближчої зими 2023-2024 років.

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Теги: робота Нафтогаз України Олексій Чернишов

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