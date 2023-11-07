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Перша група українців отримала дозвіл на евакуацію з Сектора Гази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перша група українців отримала дозвіл на евакуацію з Сектора Гази
Сектор Гази після атак Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Операція з евакуації може розпочатися вже сьогодні

Дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази вже отримав 101 громадянин України. Про це повідомив посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук, передає «Укрінформ».

«Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази – 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови», – сказав посол.

Зазначається, що операція має розпочатися вже сьогодні. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

«Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх», – додав Корнійчук.

Раніше повідомлялося, що у людей в Секторі Гази майже закінчилася їжа.

ЗМІ повідомляють, що армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

Теги: Ізраїль українці Сектор Гази евакуація

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