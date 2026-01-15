Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд схвалив нову методику розрахунку адмінзбору

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд схвалив нову методику розрахунку адмінзбору
Пілотний проєкт охопить 18 популярних платних послуг
фото: glavcom.ua

На порталі «Дія» буде створено спеціальний цифровий калькулятор, який розраховуватиме собівартість послуг

Кабінет міністрів підтримав запуск пілотного проєкту, який допоможе розрахувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему розрахунку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

За словами пресслужби відомства, для розрахунків на порталі «Дія» буде створено спеціальний цифровий калькулятор. Працівники ЦНАПів та держорганів вноситимуть у систему дані про ресурси, витрачені на надання сервісу. Своєю чергою калькулятор автоматично розраховуватиме собівартість за оновленою формулою.

Пілотний проєкт охопить 18 популярних платних послуг. Серед них – реєстрація шлюбу, оформлення паспортів, посвідчень водія, реєстрація місця проживання та інші

«Ми проаналізуємо зібрані дані та підготуємо звіт для Уряду. Це дозволить запропонувати зміни до законодавства для визначення єдиної методики розрахунку адмінзбору, спираючись на реальні дані», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт №4380 про адміністративний збір. Він має впорядкувати систему оплати за адміністративні послуги.

За словами авторів законопроєкту, за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі, як от за реєстрацію місця проживання (13,60 грн), реєстрацію шлюбу (85 коп.) або ж взагалі є безоплатними для споживачів.

Документ визначає близько півтори сотні базових адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними (мінімальна ставка – 20 грн). Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, коштуватимуть 100-200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 коп. до 200 грн. Також передбачено знижки 25% для електронних послуг.

Зазначається, що розміри адміністративних зборів переглядатимуться не рідше ніж раз на три роки. Водночас безоплатними буду й надалі соціальні й пенсійні послуги, а також послуги для неповнолітніх.

Читайте також:

Теги: Міністерство цифрової трансформації України Дія послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Абоненти можуть повідомити про спам, звернувшись до мобільного оператора за відповідним номером
За три місяці мобільні оператори заблокували десятки тисяч номерів: причина
13 сiчня, 07:07
Верховна Рада розгляне заяви про відставку міністрів найближчим часом
Шмигаль та Федоров подали у відставку
9 сiчня, 18:02
Скоро процес отримання картки платника податків буде максимально простим
Отримання картки платника податків стане простішим
31 грудня, 2025, 16:15

Особисті фінанси

Уряд схвалив нову методику розрахунку адмінзбору
Уряд схвалив нову методику розрахунку адмінзбору
Програма «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною
Програма «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною
Стаж за навчання: кому та як можуть зарахувати роки вишу для пенсії
Стаж за навчання: кому та як можуть зарахувати роки вишу для пенсії
Стало відомо, де був найбільший попит і скільки ялинок купили українці цього сезону
Стало відомо, де був найбільший попит і скільки ялинок купили українці цього сезону
Polymarket відмовився виплачувати мільйони за ставками на вторгнення США у Венесуелу
Polymarket відмовився виплачувати мільйони за ставками на вторгнення США у Венесуелу
«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі
«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua