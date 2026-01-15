Уряд схвалив нову методику розрахунку адмінзбору

На порталі «Дія» буде створено спеціальний цифровий калькулятор, який розраховуватиме собівартість послуг

Кабінет міністрів підтримав запуск пілотного проєкту, який допоможе розрахувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему розрахунку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

За словами пресслужби відомства, для розрахунків на порталі «Дія» буде створено спеціальний цифровий калькулятор. Працівники ЦНАПів та держорганів вноситимуть у систему дані про ресурси, витрачені на надання сервісу. Своєю чергою калькулятор автоматично розраховуватиме собівартість за оновленою формулою.

Пілотний проєкт охопить 18 популярних платних послуг. Серед них – реєстрація шлюбу, оформлення паспортів, посвідчень водія, реєстрація місця проживання та інші

«Ми проаналізуємо зібрані дані та підготуємо звіт для Уряду. Це дозволить запропонувати зміни до законодавства для визначення єдиної методики розрахунку адмінзбору, спираючись на реальні дані», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт №4380 про адміністративний збір. Він має впорядкувати систему оплати за адміністративні послуги.

За словами авторів законопроєкту, за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі, як от за реєстрацію місця проживання (13,60 грн), реєстрацію шлюбу (85 коп.) або ж взагалі є безоплатними для споживачів.

Документ визначає близько півтори сотні базових адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними (мінімальна ставка – 20 грн). Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, коштуватимуть 100-200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 коп. до 200 грн. Також передбачено знижки 25% для електронних послуг.

Зазначається, що розміри адміністративних зборів переглядатимуться не рідше ніж раз на три роки. Водночас безоплатними буду й надалі соціальні й пенсійні послуги, а також послуги для неповнолітніх.