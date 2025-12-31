Понад 300 послуг та повна інклюзивність: у Яготині запрацював оновлений ЦНАП (фото)

ЦНАП Яготинської міської ради надає 327 видів адміністративних послуг

У Яготині розпочав роботу оновлений Центр надання адміністративних послуг. Головний акцент під час модернізації приміщення зробили на повній безбар’єрності та розширенні переліку сервісів для громадян. Про це повідомила Київська ОВА, інформує «Главком».

Безбар’єрність та інклюзивність

Оновлений Центр облаштували за принципами універсального дизайну, щоб він був доступним для всіх категорій населення. Зокрема, у приміщенні реалізовано:

Для людей з порушеннями опорно-рухового апарату: встановлено пандуси, розширено дверні отвори, облаштовано поручні в санітарних кімнатах та адаптовано стійки прийому для відвідувачів на кріслах колісних чи з милицями.

Для людей з порушеннями зору: покладено тактильну плитку, встановлено контрастне маркування дверей та порогів, а інформаційні таблички продубльовано шрифтом Брайля.

Для людей з порушеннями слуху: передбачена можливість скористатися дистанційним жестовим перекладачем.

Приміщення ЦНАПу оснащене тактильною плиткою фото: Київська обласна військова адміністрація

Також у тамбурі облаштовано місця для дитячих візочків, а поруч із будівлею – парковку для велосипедів. Для безпеки відвідувачів працюють системи відеоспостереження та тривожна сигналізація.

Які послуги можна отримати

На сьогодні ЦНАП Яготинської міської ради надає 327 видів адміністративних послуг. Серед ключових напрямків:

реєстрація бізнесу та громадських організацій;

реєстрація майна і місця проживання громадян;

послуги у сфері архітектурно-будівельної діяльності, Держгеокадастру, Держпродспоживслужби,

соціальні послуги;

також послуги для ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Оновлений дизайн ЦНАПу фото: Київська обласна військова адміністрація

У ЦНАП діє принцип «єдиного вікна» для ветеранів війни, членів їхніх родин та сімей загиблих (померлих) військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні органи державного архітектурно-будівельного контролю зможуть проводити позапланові перевірки об’єктів на дотримання норм безбар’єрності для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших маломобільних груп населення.