Майже 13 млн українців отримають 1,5 тис. грн: коли буде нараховано кошти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Майже 13 млн українців отримають 1,5 тис. грн: коли буде нараховано кошти
Одноразова доплата надійде у квітні
Кошти будуть нараховані автоматично через ті ж механізми, за якими люди отримують пенсії та соціальні виплати

Кабінет міністрів запускає цільову підтримку для пенсіонерів та вразливих категорій. Одноразова доплата 1,5 тис. грн надійде у квітні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів. Її отримають майже 13 млн людей: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері.

«Кошти будуть нараховані автоматично через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати – на рахунки в банках або через «Укрпошту». Без заяв і додаткових звернень», – розповіла глава уряду.

Нагадаємо, з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку». Це – «Укрнафта», OKKO, WOG, Amic Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, «БРСМ-Нафта». Також вже невдовзі доєднаються і UPG, Socar Energy, Martin LLC та Marshal.

До слова, на початку березня стартували виплати «дитячої допомоги» за програмою «єЯсла». Виплата становить 8 тис. грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік. Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

Теги: Юлія Свириденко соцвиплати Кабмін

Майже 13 млн українців отримають 1,5 тис. грн: коли буде нараховано кошти
