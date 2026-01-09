Шмигаль та Федоров подали у відставку

Як повідомляв президент, Федоров стане новим міністром оборони, а Шмигаль – очолить Міненерго

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами спікера Ради, парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. Тим часом чинний очільник Міноборони займе місце міністра енергетики.

До слова, президент України Володимир Зеленський обговорив з майбутнім очільником Міністерства оборони Михайлом Федоровим формат роботи відомства. За його словами, головним принципом має стати те, що технологічна оборона повинна зберігати життя воїнів.

За словами Зеленського, технологічні рішення у сфері оборони вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тис. знищених окупантів, за листопад було 30 тис. підтверджених уражень, за жовтень було 26 тис. уражень.