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Черг на протезування військових сьогодні немає – Мінсоцполітики

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Черг на протезування військових сьогодні немає – Мінсоцполітики
В Україні є новітні технології виготовлення протезів нижніх та верхніх кінцівок, які дають можливість здійснювати протезування на різних рівнях ампутації
фото: metinvestholding.com

Виготовлення первинного протеза, а також протеза та ортеза підвищеної функціональності може тривати до 35 робочих днів

Наразі немає черги в забезпеченні військових протезами верхніх та нижніх кінцівок. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.

Більшість поранених віддають перевагу біонічним протезам, які дозволяють максимально повернути функцію кінцівок і значно безпечніші, ніж механічні. За словами Танасишина, на черги на отримання такого протеза немає.

«На сьогодні немає черги у забезпеченні військових протезами верхніх та нижніх кінцівок. Але слід пам`ятати, що виготовлення протеза відбувається не за один день. Нормативно встановлено, що виготовлення первинного протеза чи ортеза, а також протеза та ортеза підвищеної функціональності може тривати до 35 робочих днів», – пояснив заступник міністра соціальної політики.

За його словами, цей період потрібен для того, щоб зняти заміри, виготовити куксоприймач, зібрати протез, налаштувати його під потреби людини і навчити її ефективно користуватися цим засобом.

На запитання, як вирішувати проблему з тим, що воїнам, які втратили обидві ноги, лікарі відмовляють у протезуванні, пояснюючи, що таким пацієнтам зможуть допомогти лише за кордоном, адже кінцівки дуже високо ампутовані, Танасишин відповів: «В Україні є новітні технології виготовлення протезів нижніх та верхніх кінцівок, які дають можливість здійснювати протезування на різних рівнях ампутації, в тому числі при парних ампутаціях та високих ампутація кінцівок. При дуже високій ампутації обох ніг протезування може бути неможливим».

Посадовець пояснив, що це пов’язано не з недостатньою кваліфікацією протезистів в Україні, а з тим фактом, що навіть при наявності якісних протезів людина не зможе ними користуватися через фізичну нездатність керувати ними.

Нещодавно в польській клініці Avimed провели успішну операцію з остеоінтеграційного протезування українського військового, який втратив ногу. У кістку медики вживили імплантат, до якого було вкручено протез. Це допоможе швидко пройти реабілітацію та повернутися до активного життя. Благодійний фонд «Інженерія здорового руху» зараз збирає кошти 1,6 млн грн для допомоги наступному військовому. Відповідаючи на запитання, чи може наша держава фінансувати подібні операції, Танасишин заявив: «Сьогодні в Україні також активно застосовується остеоінтеграція. Утім, в Україні немає медичних протоколів щодо такого протезування».

Він пояснив, що це новітній метод у медицині, що застосовується, зокрема, у Швеції, Нідерландах, Німеччині, Австралії та США. Суть його полягає в прямому поєднанні живої кістки з біосумісним металевим імплантом, до якого кріпиться сучасний протез.

Особливість інноваційного остеоінтеграційного протезування полягає в тому, що протез не одягають на ампутаційну куксу, хірургічний імплант вживлюється безпосередньо в залишок кістки пацієнта.

«Питання остеоінтеграції не належить до повноважень Міністерства соціальної політики. З цим питанням варто звернутися до Міністерства охорони здоров’я», – зауважив Танасишин.

Нагадаємо, що, за даними Мінсоцполітики, в Україні функціонує 112 підприємств, які забезпечують громадян допоміжними засобами реабілітації, з яких 64 спеціалізуються на виготовленні протезів верхніх та нижніх кінцівок. Перелік цих підприємств, як державних, так і приватних, разом з їх контактними даними, доступний на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

До слова, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін переконаний: безцінний досвід у медичній сфері, якого набуває Україна під час війни, є унікальним.

Як повідомлялося, загальний час перебування українських військових на лікуванні за кордоном становитиме не більше 12 місяців. Відповідні зміни були ухвалені під час засідання уряду.

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Теги: Міністерство соціальної політики здоров'я медицина військові

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