Сенат США може заблокувати допомогу Україні та Ізраїлю на понад $100 млрд – Politico

Комітет Сенату з асигнувань проведе слухання на запит Байдена через тиждень

Сенат США може заблокувати виділення пакета фінансової допомоги на суму 106 млрд доларів, запропонований президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією видання, республіканці розділені в своїх поглядах щодо того, чи слід об'єднувати допомогу для Ізраїлю та України. Навіть деякі прихильники чотирьох ключових напрямів допомоги – Україні, Ізраїлю, Тайваню та підтримці південного кордону – налаштовані нехарактерно песимістично після першого обговорення законопроєкту.

Повідомляється, що комітет Сенату з асигнувань проведе слухання на цей запит Байдена через тиждень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Їх (пакети допомоги різним країнам – ред.) слід розділити. Ізраїльський компонент користується майже переважною підтримкою, і ми можемо досягти цього дуже швидко. Я просто думаю, що з тактичної точки зору це просто найкращий підхід», – заявив сенатор від Флориди, республіканець Марко Рубіо.

Своєю чергою, республіканець Ліндсі Грем підтримав ухвалення нового пакету фінансової допомоги саме розширеним пакетом.

«Я хочу, щоб весь пакет було реалізовано. Це чотири проблеми національної безпеки, і ми маємо вирішувати їх як єдине ціле», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Нью-Йорка ініціювала судовий процес щодо конфіскації 106-метрової яхти Amadea, що оцінюється вартістю понад 300 мільйонів доларів, пов’язану з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Ймовірно, в майбутньому цю яхту виставлять на аукціон, а кошти від продажу будуть передані Україні.



