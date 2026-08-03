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В Україні з'явився мед нового врожаю: скільки коштує літр

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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В Україні з'явився мед нового врожаю: скільки коштує літр
На ринках України вже продають мед нового врожаю: ціни залежать від сорту та регіону
фото: glavcom.ua

Ціни на акацієвий мед сягають 600 грн за літр, найдешевші сорти продають від 300 грн

На українських ринках розпочався продаж меду нового врожаю. Вартість залежить від сорту та регіону: акацієвий мед коштує до 600 грн за літр, тоді як ріпаковий і травневий можна придбати від 300 грн. Про це повідомляє «Главком».

У коментарі Уніан голова Асоціації «Об'єднання українських експортерів та переробників меду» Вадим Паньковський повідомив, що цього року популяція бджіл в Україні скоротилася порівняно з минулим роком. Водночас він наголосив, що робити висновки щодо обсягів медозбору поки передчасно, оскільки основний сезон ще не розпочався.

«Ми не знаємо, скільки бджолосімей лишилося в Україні, які області вже відкачалися. Поки у відсотках не можу сказати – основний медозбір ще не починали. Перші меди – акація, липа, ріпак – напевне, десь вони відкачалися і частково продалися. Але основний медозбір ще попереду», – резюмує Паньковський.

Через прохолодну весну та слабший медозбір пасічники очікують менший урожай окремих сортів меду, що може позначитися на цінах.

Поки пасічники оцінюють перспективи цьогорічного медозбору, на ринках уже продають мед нового врожаю. Ціни відрізняються залежно від сорту та регіону, пише Zemliak.com.

У Києві:

  • Акацієвий мед - 550 грн/л;
  • Акація + травневий мед – 450 грн/л;
  • Липовий мед (жовтий) – 500 грн/л;
  • Лісовий мед (коричневий) – 360 грн/л;
  • Різнотрав'я (луговий) мед – 350 грн /л.

У Чернігові сезон свіжого меду вже в повному розпалі. На місцевих ринках покупцям пропонують найпопулярніші сорти:

  • Акацієвий мед – 500 грн/л (250 грн/0,5 л);
  • Липовий мед – 400 грн/л (200 грн/0,5 л);
  • Травневий (садовий) мед – 350 грн/л;
  • Ріпаковий мед – 300 грн/л.

В інших областях України ціни на мед також відрізняються:

  • Житомирська область – натуральний мед (мікс): 300 грн/л;
  • Сумська область – натуральний мед (мікс): 350 грн/л;
  • Хмельницька область – різнотрав'я: 430 грн/л;
  • Черкаська область – акацієвий мед: 400–600 грн/л.

Пасічники Запорізької області пропонують як чисті сорти, так і медові купажі:

  • Акація – 450 грн/л;
  • Акація + лісовий – 400 грн/л;
  • Липовий – 350 грн/л;
  • Лісовий – 350 грн/л;
  • Акація + різнотрав'я – 350 грн/л.

За даними видання, на ціну також впливають сорт меду, якість продукції, вологість, спосіб фасування, наявність лабораторних аналізів, репутація пасіки та витрати на логістику. Найдорожчим залишається акацієвий мед, який цінують за світлий колір, м'який смак і здатність довго не кристалізуватися.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що цьогорічна зима стала серйозним випробуванням для українських пасічників. Через відлиги та різкі перепади температур у деяких господарствах втрати бджолосімей сягнули понад 50%. Виробники були змушені відновлювати пасіки, закуповуючи бджолопакети, що збільшило їхні витрати. На цьому тлі експерти не виключали, що в новому сезоні ціни на мед можуть зрости.

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Теги: бджоли ціни мед

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