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Курс валют 2 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Курс валют 2 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 2 серпня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,69 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 2 серпня 2026 року. Порівняно з 1 серпня, курс долара, євро і польського злотого не змінилися. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,69, євро – 51,27 грн, польського злотого – 11,90 грн.

Курс валют станом на 2 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,6916 51,2747 59,8197 11,8975 54,9847
Ощадбанк
 44,45 / 44,95 51,05 / 51,80 58,40 / 60,60 11,30 / 12,10 54,05 / 55,95
Приватбанк
 44,25 / 44,85 50,70 / 51,70 - - -
ПУМБ
 44,50 / 45,10 51,30 / 52,00 59,20 / 60,60 11,75 / 12,05 -
monobank
 44,44 / 44,83

51,10 / 51,80

 - - -
Райффайзен
 44,50 / 45,90 51,00/ 51,60 57,60 / 61,10 11,25 / 12,25 52,40 / 56,20
OTP Bank
 44,45 / 44,85 50,85/ 51,80 - - 54,95 / 55,95
Укрсиббанк
 44,40 / 44,95 50,80 / 51,80 58,50 / 60,90 - 54,00 / 56,00
* курс валют станом на 11:00 2 серпня 2026 року

За тиждень євро, польський злотий і швейцарський франк подорожчали. Водночас долар США і британський фунт подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

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Теги: валюта Нацбанк НБУ курс валют

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