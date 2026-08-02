Курс валют 2 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,69 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 2 серпня 2026 року. Порівняно з 1 серпня, курс долара, євро і польського злотого не змінилися. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,69, євро – 51,27 грн, польського злотого – 11,90 грн.
Курс валют станом на 2 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6916
|51,2747
|59,8197
|11,8975
|54,9847
|
Ощадбанк
|44,45 / 44,95
|51,05 / 51,80
|58,40 / 60,60
|11,30 / 12,10
|54,05 / 55,95
|
Приватбанк
|44,25 / 44,85
|50,70 / 51,70
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,30 / 52,00
|59,20 / 60,60
|11,75 / 12,05
|-
|
monobank
|44,44 / 44,83
|
51,10 / 51,80
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,50 / 45,90
|51,00/ 51,60
|57,60 / 61,10
|11,25 / 12,25
|52,40 / 56,20
|
OTP Bank
|44,45 / 44,85
|50,85/ 51,80
|-
|-
|54,95 / 55,95
|
Укрсиббанк
|44,40 / 44,95
|50,80 / 51,80
|58,50 / 60,90
|-
|54,00 / 56,00
За тиждень євро, польський злотий і швейцарський франк подорожчали. Водночас долар США і британський фунт подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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