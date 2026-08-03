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Пенсійний фонд пояснив, хто отримає доплату понад 519 грн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пенсійний фонд пояснив, хто отримає доплату понад 519 грн
Деякі пенсіонери отримають понад 519 грн доплати у серпні
фото: Укрінформ

Надбавку призначають не всім пенсіонерам. Для її отримання необхідно виконати одну з головних вимог щодо страхового стажу

Деякі українські пенсіонери й у серпні можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір залежить від кількості років понаднормового страхового стажу, а призначають таку надбавку автоматично. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Доплату за понаднормовий страховий стаж отримують пенсіонери, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено законодавством.

Право на таку надбавку мають чоловіки, які набули понад 35 років страхового стажу, та жінки, які мають понад 30 років страхового стажу.

Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, діють інші вимоги. У такому разі доплату можуть отримувати чоловіки зі стажем понад 25 років і жінки, які мають понад 20 років страхового стажу.

Розмір надбавки визначають за кожен повний рік понаднормового страхового стажу. Наразі за один такий рік доплачують 25,95 грн.

Відповідно, сума доплати залежить від кількості додаткових років стажу. Наприклад:

  • за один рік понаднормового стажу – 25,95 грн;
  • за п'ять років – 129,75 грн;
  • за 10 років – 259,50 грн;
  • за 15 років – 389,25 грн;
  • за 20 років – 519 грн.

Якщо людина має понад 20 повних років понаднормового страхового стажу, розмір щомісячної доплати перевищуватиме 519 грн.

У Пенсійному фонді пояснили, що надбавку враховують під час призначення або перерахунку пенсії. Її розраховують автоматично на підставі даних про страховий стаж, які містяться у пенсійній справі.

Якщо після виходу на пенсію людина продовжувала працювати та набула додаткового страхового стажу, під час чергового перерахунку пенсії розмір доплати також можуть переглянути.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують, що доплата за понаднормовий страховий стаж не є однаковою для всіх пенсіонерів. Її сума в кожному випадку залежить від кількості повних років стажу понад норму, визначену законодавством.

Нагадаємо, жителі гірських населених пунктів України також можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії. Однак така виплата не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно проживати або працювати у населеному пункті, який має офіційний статус гірського, не менше шести місяців поспіль та відповідати іншим вимогам законодавства. Розмір такої доплати становить 20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Теги: пенсія пенсійна система Україна гроші

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