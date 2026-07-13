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Ціни на нафту підскочили

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ціни на нафту підскочили
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 4,08%
фото: Reuters

У неділю Ормузькою протокою пройшли шість суден – це найменша кількість за останні п’ять тижнів

У понеділок, 13 липня, ціни на нафту підскочили більш ніж на 4%, оскільки поставки енергоносіїв через Ормузьку протоку й надалі перебували під загрозою, а США та Іран оголосили про нові військові удари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $3,10, або 4,08%, до $79,11 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на $2,95, або 4,11%, до $74,36 за барель.

У неділю американські збройні сили завершили чергову хвилю ударів по Ірану, вразивши десятки цілей у різних місцях за допомогою високоточної зброї, повідомило Центральне командування. У понеділок Іранська революційна гвардія заявила, що здійснила атаки на американські військові бази в Кувейті та Бахрейні.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Ормузька протока відкрита для комерційного судноплавства, хоча раніше Іран оголосив, що закрив протоку після того, як судно пройшло по несанкціонованому маршруту й було вражене.

До початку війни наприкінці лютого через протоку проходило близько 20 % світових обсягів нафти та скрапленого природного газу. За даними Kpler, що відстежують рух суден, у неділю протокою пройшли шість суден – це найменша кількість за останні п’ять тижнів.

Аналітик IG Markets Тоні Сайкамор зазначив, що відносно помірне зростання цін на нафту свідчить про те, що ринок вважає, що нинішнє загострення ситуації є ескалацією в рамках хиткого перемир’я і далеко не означає повного зриву перемир’я.

До слова, світові поставки дизельного пального опинилися на порозі нового кризового витка – заборона Росії на експорт пального посилює напруження через загострення довкола Ірану, загрожує зростанням цін для автомобілістів і фермерів та ускладнює стримування інфляції.

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Теги: ціни нафта

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