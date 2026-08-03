Зарплати електриків і сантехніків зростуть: причина у ШІ

Уже сьогодні представники робітничих професій у США заробляють понад 100 тис. доларів на рік

Стрімкий розвиток штучного інтелекту відкриє нові можливості для представників робітничих професій – електриків, сантехніків, будівельників і металургів, чиї зарплати найближчим часом суттєво зростуть. Про це пише Fortune з посиланням на заяву генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, повідомляє «Главком».

За даними видання, Хуанг висловив цю думку під час дискусії з гендиректором BlackRock Ларрі Фінком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він зауважив, що технологічні компанії роблять масштабні інвестиції у створення нових дата-центрів, а сукупні світові капітальні витрати на такі проєкти до кінця десятиліття можуть сягнути 7 трлн доларів.

«Потрібні сантехніки, електрики, будівельники»

Очільник Nvidia переконаний, що людство стоїть на порозі безпрецедентного етапу розвитку інфраструктури, який забезпечить роботою сотні тисяч людей. «Це чудово, що ці робочі місця пов'язані з робітничими професіями, і нам будуть потрібні сантехніки, електрики, будівельники та металурги», – наводить Fortune слова Хуанга.

За словами очільника Nvidia, галузь уже сьогодні стикається з дефіцитом кваліфікованих кадрів, хоча за таку роботу пропонують високі зарплати й не вимагають університетського диплома. У США представники згаданих професій вже зараз заробляють понад 100 тис. доларів на рік.

Згідно з оцінками McKinsey, лише у США до 2030 року знадобиться ще близько 130 тис. електриків, 240 тис. будівельників і 150 тис. керівників будівельних робіт – а це означатиме подальше зростання їхніх зарплат.

«Кожен повинен мати можливість добре заробляти. Для цього не обов'язково мати докторський ступінь з комп'ютерних наук», – додав Хуанг, наголосивши, що високий рівень доходу більше не має асоціюватися виключно з академічною освітою.

Не всі керівники поділяють оптимізм

Водночас, зазначає Fortune, не всі топменеджери великих компаній настільки оптимістичні. Генеральний директор Ford Джим Фарлі попереджає, що розвиток штучного інтелекту скорочує кількість початкових офісних вакансій, тоді як система освіти й надалі орієнтує молодь переважно на здобуття чотирирічної вищої освіти. Водночас він так само визнає гострий дефіцит робітників у промисловості та будівництві, без яких масштабне повернення виробництва та розвиток інфраструктури будуть неможливими.

Схожої думки дотримується й керівник BlackRock Ларрі Фінк. За його словами, одним із головних вузьких місць майбутнього будівництва дата-центрів можуть стати саме електрики, яких уже зараз бракує для реалізації масштабних проєктів у сфері штучного інтелекту.

Схожа тенденція і в Україні

Подібна ситуація спостерігається й на українському ринку праці: за даними Державної служби зайнятості, вакансій для електриків, сантехніків та інших кваліфікованих робітників зараз утричі більше, ніж пошукачів роботи — через війну, міграцію та мобілізацію. Попит на електриків за рік зріс на 37%, а їхня медіанна зарплата вже сягає близько 38 тис. грн, тоді як досвідчені муляри можуть заробляти й до 60 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, раніше творці чат-бота Claude попереджали, що ШІ може залишити без роботи чверть населення, а в Мінекономіки запевняли, що для українців штучний інтелект – це радше інструмент проти кадрового дефіциту, ніж загроза.