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«Одна з найдорожчих країн». Українка назвала ціни та реальні недоліки життя в Канаді

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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За словами українки, одним з мінусів життя в Канаді є високі ціни
фото: Тiktok.com/@lmmyla

Українка розповіла, скільки коштує продуктовий кошик зі стандартним набором продуктів у Канаді

Життя в Канаді має власні недоліки та особливості. Крім холодних зим, ця країна відзначається високою вартістю життя. Блогерка з України розповіла про реалії цієї країни та назвала вартість продуктів у магазинах Канади. Про це пише «Главком» із посиланням на відео в TikTok.

Холодні зими

Українка розповіла, що одним із мінусів життя в Канаді є холодні зими. Проте це має власні переваги. «Манітоба (Вінніпег), Альберта (Едмонтон) – морози мінус 30–40 °С тут – звичне явище. Але є свій кайф: хокей, ковзани й ця особлива зимова атмосфера. Є тепліші провінції, де зими дуже мʼякі, як Британська Колумбія чи Онтаріо (Торонто)», – зазначила вона.

Великі відстані

Також дівчина зауважила, що в Канаді великі відстані, через що без автомобіля може бути складно. «Без машини тут важко. У Європі зручний громадський транспорт, а тут – усе розтягнуте… Автобуси й потяги є тільки у великих містах. Для новоприбулих це проблема, особливо якщо немає водійських прав чи грошей на авто», – поділилася блогерка

Дорогі машини та утримання

Ще одним недоліком українка назвала високу вартість автомобілів та їхнього утримання в Канаді: «Знайти дешеву й надійну машину майже нереально. А ще страхування, бензин, ремонти – і це серйозно бʼє по бюджету».

Висока вартість життя

За словами українки, ще одним мінусом життя в Канаді є високі ціни. Йдеться про мобільний зв’язок, інтернет, медицину, податки, продукти тощо.

«Канада – одна з найдорожчих країн у світі за цінами на мобільні тарифи та інтернет. Платиш багато, а швидкість і покриття не завжди ідеальні. У Канаді податки справді великі. І хоча за них ми маємо безкоштовну медицину та соціальні програми, усе одно зарплата після податків відчутно менша, ніж на папері. Продукти, оренда, медицина поза базовим пакетом – усе дороге. Навіть із непоганою зарплатою витрати дуже високі», – вважає авторка.

Дороге житло

Також у Канаді дороге житло. Щоби придбати будинок, скоріше за все, доведеться брати кредит, адже ціни сягають $1 млн. «Будинки в Канаді – це велика тема. У Манітобі чи Альберті можна купити дім за $300–350 тисяч, але все одно треба брати кредит. У Британській Колумбії чи Торонто ціни стартують від $1 млн. Для багатьох європейців жити постійно з кредитом – психологічно важко», – розповіла емігрантка.

Ціни на продукти в Канаді

Також українка показала свій продуктовий кошик, який вона придбала в одному з магазинів Канади. За її словами, це «базовий мінімум на два тижні»:

  • Хурма – 7 штук – $16,99 – 756 грн
  • Вʼязка бананів – $1,99 – 88 грн
  • Томати «Кумато» – $7,99 – 355 грн
  • Червоні томати – $8,99 – 400 грн
  • Мікс листя салату – $5,99 – 266 грн
  • Жовта картопля – $8,99 – 400 грн
  • Цибуля – $7,99 – 355 грн
  • Грецькі горіхи – $20 – 890 грн
  • Масло – $5,69 за пачку. За п’ять одиниць – $28,45 – 1,266 грн
  • Цукрова пудра – $2,49 – 110 грн
  • Філе тилапії – $56 (близько 2,500 грн)
  • Куряче філе – 6 кг – $57,98 – 2,500 грн
  • Яловичий фарш – 3 кг – $39,99 – 1,700 грн
  • Мигдалеве молоко – 5 л – $11,99 – 533 грн
  • Яйця – 60 штук – $19,89 – 800 грн
  • Паперові рушники – $45,98 – 2 тис. грн
  • Вода – 60 л – $14,37 – 600 грн

Нагадаємо, дві подруги порівняли ціни на продукти в Києві та Щецині (Польща). Тетяна родом із Хмельницького, однак нині мешкає в Польщі, у місті Щецин. Вона відвідала магазин «Ведренка» та розповіла про ціни на продукти. Подруга Тетяни та її тезка мешкає в Києві, вона назвала ціни на продукти в супермаркеті «Фора».

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Теги: Канада гроші ціни еміграція українка українці за кордоном

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