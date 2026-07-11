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Світові ціни на каву та цукор зросли через аномальну спеку в Тихому океані

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Світові ціни на каву та цукор зросли через аномальну спеку в Тихому океані
Дощі в найбільшій країні-виробниці Бразилії затримують збирання врожаю та викликають побоювання щодо якості зерен
фото ілюстративне

Кліматологи: масштаб теплової хвилі може встановити новий історичний рекорд

Світові ціни на каву та цукор зросли на тлі побоювань щодо погодного явища Ель-Ніньйо та несприятливих умов у ключових країнах-виробниках – паралельно вчені фіксують рекордну теплову хвилю в Тихому океані, яка може вплинути на погоду в різних регіонах світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg та The Washington Post.

Чому дорожчають кава й цукор

Найактивніший контракт на арабіку подорожчав на 3,1% – це сталося після того, як днем раніше ф'ючерси показали найбільше внутрішньоденне зростання з 2021 року. За тиждень контракти на каву додали майже 10%, оскільки дощі в найбільшій країні-виробниці Бразилії затримують збирання врожаю та викликають побоювання щодо якості зерен. Аналітики зазначають, що на ринку зберігається розрив між очікуваннями великого врожаю в Бразилії та фактичними умовами фізичних поставок, які поки що не підтверджують оптимістичних прогнозів.

Волога погода також спонукала фермерів притримати продаж, що скоротило доступні обсяги постачання, зазначив старший трейдер StoneX Томас Араужо. Запаси арабіки на складах, контрольованих біржею, за два місяці неухильно зменшувалися і досягли мінімуму з березня 2024 року.

Ф'ючерси на цукор-сирець також зросли: найактивніший контракт у Нью-Йорку подорожчав на 2,9%, до 15,25 цента за фунт, оновивши місячний максимум. Зростання пояснюється тим, що інвестори масово закривають короткі позиції через ризики погіршення погодних умов – зокрема, побоювання щодо слабших опадів у липні в Індії, другому найбільшому виробнику цукру у світі.

Що відбувається в Тихому океані

За даними The Washington Post, незвично тепла ділянка океану простягається від Філіппін до Перу, а також сягає узбережжя Гаваїв і Каліфорнії – це приблизно 13,5% усієї поверхні Землі. Нинішня хвиля виникла після злиття двох окремих морських теплових аномалій – у північній частині Тихого океану та вздовж екватора, де формується так зване супер-Ель-Ніньйо. «Місяці й місяці тепла можуть означати серйозні наслідки цієї зими та наступної весни», – попереджає кліматолог Діллон Амая.

Найближчими двома тижнями очікуються одразу два погодні явища, пов'язані з цим потеплінням: супертайфун Баві, який може завдати руйнувань Північним Маріанським островам, Тайваню й Китаю, та формування потужного «теплового купола» над західною частиною США, що підвищить ризик масштабних лісових пожеж. За словами кліматолога Деніела Свейна, теплі води Тихого океану також можуть спричинити суттєве підвищення рівня моря біля узбережжя Каліфорнії, а величезний запас тепла над океаном здатен сформувати «штормовий коридор» над південними та східними штатами США, підвищуючи ризик сильних злив і повеней.

Кліматолог Кевін Тренберт пояснює: зі зростанням температури океану збільшується випаровування, а отже – і кількість водяної пари в атмосфері, яка є основним «паливом» для екстремальних опадів. За даними видання, площа Світового океану, охоплена морськими тепловими хвилями, з кінця 1980-х зросла більш ніж утричі – з 9% до понад 30%, а нині такі аномалії вже охоплюють понад 37% океану. Якщо потепління продовжить посилюватися разом із розвитком Ель-Ніньйо, цього або наступного року може бути встановлено новий історичний рекорд.

Нагадаємо, ціни в Україні вперше від початку року знизилися – зокрема, подешевшали цукор, овочі, молоко та м'ясо птиці. До слова, «Главком» уже писав про рекордне зростання світових цін на какао – тоді аналітики так само пов'язували подорожчання з дефіцитом урожаю через несприятливі погодні умови.

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Теги: погода вчені овочі рекорд ціни какао

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