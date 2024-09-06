Очільник Львівської ОДА відреагував на звинувачення у корупції

За словами посадовця, Львівська обласна державна адміністрація виділила кошти на дорогу до готелю як субвенцію місцевому бюджету

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький стверджує, що його батько купив готель уже після того, як туди за державні гроші почали будувати нову дорогу. Про це він написав на Facebook.

Раніше журналісти з'ясували, що Максим Козицький витратив з бюджету 25 млн грн на дорогу в курортному селищі Східниця до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький.

На це голова ОДА заявив, що будівництво дороги розпочали у 2021 році, а підготовчі роботи до будівництва оздоровчого комплексу – лише у травні 2022 року. Ремонт дороги профінансували та виконали у 2021-2023 роках, а Зіновій Козицький став власником готельного комплексу лише у травні 2024 року.

Крім того, каже Козицький-молодший, замовником робіт від самого початку була Східницька селищна рада, тому що мешканці вулиці Гірської у Східниці скаржилися на неналежне дорожнє покриття. Дорога також мала забезпечити проїзд до хутора Гута, куди «навіть автомобілі швидкої допомоги не могли доїхати на виклик до мешканців».

Одна журналісти спілкувалися із місцевими мешканцями і вияснили, що на хуторі Гута ніхто постійно не живе, а хати в більшості – занедбані.

«У Зіновія Козицького справді є десятки різноманітних промислових об’єктів в усіх районах області. Якщо опиратися на логіку журналістів, виходить, що всі дороги, які будували та реконструювали за моєї каденції як голови ЛОДА (4,5 роки), можна трактувати як такі, що ведуть до його бізнесу?», - запитав голова ОДА.

Козицький-молодший додав, що дорога у Східниці була лише одним з кількох десятків подібних будівництв у області у той період.

Нагадаємо, Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький витратив з бюджету 25 млн грн на дорогу в курортному селищі Східниця до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький.

Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ОВА у 2023 році