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Саудівська Аравія шукає альтернативні валюти для заміни нафтодолара – SCMP

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Саудівська Аравія шукає альтернативні валюти для заміни нафтодолара – SCMP
Саудівська Аравія, готова розглянути розрахунки в інших валютах а не тільки у амариканській
фото із відкритих джерел

Цього року минув термін угоди, підписаної Ер-Ріядом і Вашингтоном у 1974 році про виключне використання долара США у розрахунках за нафту

Один із ключових експортерів нафти Саудівська Аравія готова розглянути розрахунки в інших валютах, окрім американської. Китайське видання South China Morning Post пише, що найближчим часом на зміну нафтодолару можуть прийти нафто-юані для взаєморозрахунків із Китаєм. Про це заявив міністр промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Бандар аль-Хурейфа.

«Ми завжди пробуватимемо нове і зберігатимемо відкритість новим ідеям, не змішуючи політику з торгівлею. Для нас важливо забезпечити нашим інвесторам, які збираються вкласти гроші в нашу країну, захист від їхніх валютних ризиків», – цитує SCMP главу профільного відомства.

Видання зазначає, що цього року минув термін угоди, підписаної Ер-Ріядом і Вашингтоном у 1974 році про виключне використання долара США у розрахунках за нафту. Тепер геополітична ситуація серйозно змінилася, і позиції американської валюти помітно ослабли.

При цьому Саудівська Аравія є другим за величиною постачальником нафти до Китаю. Пекін своєю чергою розраховує наростити інвестиції у високотехнологічні галузі економіки королівства.

Нагадаємо, у Китаї завершено будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи вагою близько 17 тисяч тонн. Будівництво мегаконструкції проводилось на замовлення Саудівської Аравії у місті Циндао східної китайської провінції Шаньдун і тривало 34 місяці. Очікується, що до кінця серпня платформу буде доставлено великим вантажним судном до країни-замовника і встановлено в саудівських водах на нафтовому родовищі Марджан.

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Теги: міністр інвестиції гроші будівництво Саудівська Аравія нафта курс доллара Китай

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