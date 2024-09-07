Пентагон пояснив, що буде з грошима для України після кінця бюджетного року

Вашингтон має передати Україні ще $6,2 млрд, які доступні в рамках президентських повноважень

Пентагоні прагне використати доступні кошти для підтримки України «в будь-який можливий спосіб» після кінця фіскального року у вересні. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, пише «Голос Америки» .

«Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI», – зазначила Сінг.

Вона не стала припускати, як саме будуть розподілені залишки коштів, але зауважила, що Вашингтон оголошує пакети допомоги Україні «майже щотижня».

«Я не сумніваюся, що ми використаємо все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі», – наголосила речниця.

Сінгх додала, що США планують використати залишкові кошти «в будь-який можливий спосіб».

Вашингтон має передати Україні ще $6,2 млрд, які доступні в рамках президентських повноважень. Час спливає 30-го вересня, коли у США закінчується бюджетний рік.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн.

Зауважимо, що це 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.