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Обмінювали гроші з підсанкційної платіжної системи РФ: БЕБ викрило групу осіб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмінювали гроші з підсанкційної платіжної системи РФ: БЕБ викрило групу осіб
Детективи БЕБ провели 14 обшуків у десятьох областях України
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші з підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. Крім того, перевіряється ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами РФ підривної діяльності проти України. 

«Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень. Детективи БЕБ провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях.

Так, 12 особам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Вона передбачає незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили механізм проведення протиправних фінансових операцій. Так, за даними Бюро, відбувався обмін гривні на електронні гроші, випущені іноземними установами, що не мають акредитації Нацбанку України.

До слова, у Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємство в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія займається продажем техніки всесвітньо відомих виробників.

Теги: Бюро економічної безпеки України санкції гроші

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