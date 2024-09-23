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Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ
5 вересня Верховна Рада погодила призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України
фото: Офіс президента

ЗМІ: Теща нардепа – пенсіонерка, яка раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Згідно із декларацією, Віталій Коваль вказав, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири зазначена Галина Петрівна Баранюк.

Скриншот з декларації Віталія Коваля
Скриншот з декларації Віталія Коваля
скриншот: slidstvo.info

Журналісти дізналися, що знаходиться вона у житловому комплексі преміумкласу, збудованому шість років тому та розташованому біля Голосіївського парку у Києві. Власницею помешкання виявилася теща міністра, яка купила її у липні 2021 року. 

З архівних оголошень 2020-2021 років стало відомо, що у той період квартири з ремонтом схожого метражу коштували від $750 до $925 тис. 

Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ фото 1

Наприкінці червня 2021 року у житловому комплексі, де зараз мешкає міністр Коваль, продавалася квартира ідентичного розміру – 170 квадратних метрів. У оголошенні також зазначалося, що вона – після будівельників, є стяжка та штукатурка. Це помешкання на високому поверсі, відповідно до знайденого оголошення, коштувало 17,7 млн грн ($650 тис. за курсом долара того часу). 

Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ фото 2
Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ фото 3

69-річна Галина Баранюк все життя мешкає у Чернівцях. Згідно з інформацією, отриманою журналістами від власних джерел, Галина Баранюк – пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях. Документ, наданий «Слідству.Інфо» джерелами, містить інформацію, що протягом 2014-2020 років Галина Баранюк разом заробила 495 тис. грн.

«Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тис. гривень на місяць. З реєстру нерухомості відомо, що Галина Баранюк не продавала об’єктів нерухомості, які могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 млн грн. Декларація міністра за 2019-2021 роки не має інформації про позики, які він чи його дружина могли надати Галині Баранюк для купівлі квартири», – йдеться у розслідуванні.

Скриншот допису Ксенії Коваль
Скриншот допису Ксенії Коваль

Влітку 2021 року, коли була придбана квартира преміумкласу у столиці, Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОДА, на яку його призначив президент восени 2019 року. 

Журналістка «Четвертої влади» Мирослава Примак у коментарі повідомила, що коли Коваль прийшов керувати областю, кардинально змінилися підрядники, які отримували бюджетні кошти, зокрема, на ремонт та обслуговування доріг області. 

«Перед тим як зайняти посаду голови адміністрації, він досить довго керував будівельною фірмою «ВВВ Монтаж». І ця фірма отримувала підряди. Наші журналісти написали про це. І що змінилось? Вони просто викупили, як мені здається, бо офіційно таких даних, «Рівнеавтошляхбуд». Ця фірма стала забирати практично все експлуатаційне утримання доріг на Рівненщині, великий шмат, і, власне, поточні капітальні ремонти доріг. Ми простежили зв’язок між «Рівнеавтошляхбуд» і подумали, що це вплив Віталія Коваля, бо «Рівнешляхбуд» просто орендувала техніку і купувала асфальт цієї фірми», – розповідає Мирослава Примак.

На зв’язок між фірмами «ВВВ Монтаж» та «Рівнеавтошляхбуд» вказувало медіа Bihus.Info. За весь час існування фірма «Рівнеавтошляхбуд» отримала підрядів на 5 млрд грн, 4,5 з яких – після приходу Коваля на посаду керівника області у вересні 2019 року. Ці гроші пішли на будівництво, ремонт та обслуговування доріг області.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада погодила призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України. Перед цим його звільнили з посади очільника Фонду державного майна України. 

Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.

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Теги: міністр гроші будівництво декларація ремонт дружина квартира Віталій Коваль

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