Опалювальний сезон, підвищення податків і мобілізація: що змінюється з 1 жовтня

У жовтні в багатьох регіонах України може розпочатися опалювальний сезон

Одна з найважливіших змін у другому місяці осені стосується чоловіків до 25 років

Жовтень заготував для українців чимало змін. Зокрема, є важливі нововведення для військовозобов'язаних. А для деяких громадян зросли мінімальна допомоги з безробіття та пенсії. Також планується підвищення податків. А ще цього місяця Україна традиційно переходить на зимовий час та розпочинає опалювальний сезон. «Главком» підготував добірку головних змін жовтня 2024-го.

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Зміни в мобілізації

Однією з найважливіших змін у другому місяці осені є заборона мобілізації чоловіків до 25 років. Верховна Рада звільнила від призову чоловіків віком до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Згідно з новою директивою Сухопутних військ, призов таких громадян відтепер можливий лише за письмовою згодою. Утім, демобілізацію вже мобілізованих ця директива не передбачає.

Крім того, у жовтні військовозобов'язані почнуть отримувати повістки «Укрпоштою». Документ вважається врученим, навіть якщо призовник відмовився від листа або його не було вдома. За неявку передбачено штраф до 25 500 гривень.

До того ж чоловіки, чиї неповнорідні родичі загинули чи зникли на війні, отримали відстрочку. Раніше це право мали лише особи, чиї повнорідні брат чи сестра загинули або зникли на війні.

Також у жовтні розпочинає роботу рекрутинг у застосунку «Резерв+«. Тут тепер можна побачити вільні вакансії в армії. Це стосується як бойових, так і небойових позицій.

Ще одним нововведенням стало те, що призовники тепер можуть ставати на військовий облік онлайн.

Перехід на зимовий час

Годинники в Україні щорічно переводяться на зимовий час в останню неділю жовтня. Цьогоріч це станеться у ніч із 26-го на 27 жовтня 2024. Час потрібно перевести о 4:00 на одну годину назад.

Цей перехід, ймовірно, буде останнім, адже Верховна рада ухвалила закон про відмову від літнього часу. Документ передбачає фіксацію єдиного часового поясу на всій території країни (київський час UTC+2) без сезонного переведення годинників. Законопроєкт ще має підписати президент.

Опалювальний сезон і субсидії

У жовтні в багатьох регіонах України може розпочатися опалювальний сезон. Відповідно до чинного законодавства, тепло в труби мають подати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів і протримається такою три доби поспіль. Зазвичай це відбувається 15-20 жовтня.

Водночас постає питання про поновлення чи продовження виплати житлової субсидії на опалювальний період 2024–2025 років. Цього місяця ггромадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії, або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно. Допомога буде продовжена автоматично.

Якщо ж ви не маєте субсидії, то звернутися за оформленням можна до найближчого управління Пенсійного фонду.

Збільшення податків

Верховна Рада працює над змінами до Податкового кодексу. Голосування за підвищення військового збору планується на середину жовтня, але в разі його ухвалення нові податки запровадять «заднім числом» – із 1 жовтня 2024-го.

Законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, II та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати;

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку III групи;

встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.

Підвищення пенсії

Із 1 жовтня на деяких громадян очікує підвищення пенсій. Зокрема, виплати зростуть для тих, хто має право на надбавку за віком у 70, 75 та 80 років. Також підвищення літні люди можуть отримати, якщо виплати не перевищують 10 340,35 грн.

Так, залежно від віку, пенсіонери отримають:

70-74 роки – додатково 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80 років і більше – 570 грн.

Також у жовтні передбачено додаткову допомогу від ООН для пенсіонерів, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (перелік територій затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309);

з урахуванням надбавок, підвищень тощо отримують менше 3 250 грн;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (згідно з постановою Кабміну від 20 березня 2022 року №332).

Як для призначення додаткової допомоги від ООН, так і для отримання підвищення пенсії за віком звертатися додатково нікуди не потрібно – перерахунок відбуватиметься автоматично.

Допомога безробітним

Із 1 жовтня мінімальні виплати з безробіття підвищено до 3000 гривень на місяць. Підвищення стосуватиметься лише людей, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих переселенців.

Для людей, які не мають страхового стажу, розмір допомоги з безробіття залишиться, як і раніше, 1500 гривень на місяць.

Нові тарифи «Ощадбанку» й «Укрпошти»

Для клієнтів «Ощадбанку» з 1 жовтня підвищується плата за sms-інформування щодо операцій по карті. Для зарплатних, пенсійних та соціальних карт вартість послуги тепер становить 15 грн, для кредитних та приватних карток – 25 грн. Push-повідомлення й надалі будуть безкоштовні.

Крім того, із жовтня з банківських карток безплатно можна зняти 3000 грн, а не 2000 грн, як раніше. Комісія за зняття готівки в банкоматах тепер становитиме 0,9% (щонайменше 5 грн).

Також «Укрпошта» піднімає тарифи на поштові марки, марковані конверти та картки. Вартість пересилання внутрішнього листа вагою до 50 грамів (з маркою U) становить тепер 18 грн.

Пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів або простого листа без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів включно (з марками F, M) становить 36 грн. Зміни також стосуються міжнародних відправлень.

Виплати нацкешбеку

У межах програми «Зроблено в Україні» передбачено кешбек від держави за купівлю товарів українських виробників. Ці кошти можна використовувати для наступних покупок або виводити на банківську картку.

Програма запрацювала ще 2 вересня, а перший «національний кешбек» за здійснені покупки українці зможуть отримати вже 20 жовтня. Максимальна сума кешбеку за місяць становить 3000 грн.

Надалі виплати здійснюватимуться раз на місяць, до 20 числа наступного місяця.

Ліміт на перекази коштів

Національний банк встановив ліміт на карткові перекази між фізичними особами. Він становить 150 000 гривень і діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта в одному банку на чужі рахунки.

Нововведення не стосується волонтерів, а також громадян, чий щомісячний дохід перевищує 150 000 гривень.

Осінні канікули

Осінні канікули для школярів триватимуть орієнтовно з 28 жовтня до 3 листопада. Однак заклади освіти можуть самостійно визначати ці дати. Велике значення матиме наявність систем автономного опалення.

Медогляд освітян

Відсьогодні змінюються правила проходження медичних оглядів для працівників закладів освіти. До списку необхідних обстежень додався огляд лікаря-психіатра.

Обов'язковим залишається огляд терапевта або сімейного лікаря, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, лабораторні аналізи, флюорографія (один раз на рік). Бактеріологічні дослідження обов'язкові лише для тих, хто виготовляє чи продає харчі (працівники харчоблоків у закладах освіти).

Крім того, із 1 жовтня освітян без щеплення не будуть допускати до роботи.

Нові правила для біженців у Німеччині

Із 1 жовтня набувають чинності нові правила реєстрації автомобілів для біженців з України, які мешкають у Німеччині понад рік. Тепер їм необхідно пройти реєстрацію транспортних засобів, отримати німецькі номери та сплатити мита.

Зміни на КПП з Польщею

Відсьогодні припинено пропуск транспортних засобів в обох напрямках на ділянці кордону Нижанковичі з метою підготовки до відкриття пункту пропуску «Нижанковичі–Мальховіце».

Зазначена ділянка кордону призначена для пропуску порожніх транспортних засобів комерційного призначення, загальною масою понад 7,5 тонн, за винятком транспортних засобів, які переміщують небезпечні речовини та автомобілів, придбаних за кордоном, що ввозяться в Україну для випуску у вільний обіг.

Цей проєкт попередньо передбачає смуги руху для легкових транспортних засобів вагою до 3,5 тонн.

Будівництво пункту пропуску «Нижанковичі–Мальховіце» польська сторона планує завершити до кінця 2024 року.

Майбутній пункт пропуску буде розташовано у Самбірському районі (нульовий кілометр дороги Т14-18 Нижанковичі–Самбір, Дрогобич–Стрий).

Нагадаємо, що після того, як військовий збір підвищиться до 5%, зарплата вчителів знизиться на 3,5%. Про це повідомляла член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Нардепка зазначила, що це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.