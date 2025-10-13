Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії

Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що підписав ноту про дозвіл польській стороні на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області

Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли на Рівненщині та підтвердила готовність до подальшої співпраці у історичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар посла України у Польщі Василя Боднара.

Василь Боднар повідомив, що нота, видана Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, дозволяє польській стороні проводити пошукові роботи на території села Угли у відповідь на запит Кароліни Романовської. Українська сторона запросила польських представників до участі у роботах на місці.

«Хочу ще раз підкреслити: Україна та я особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння», – зазначив посол.

Боднар також висловив сподівання, що польські партнери будуть відкриті до чесного діалогу щодо складних питань спільного історичного минулого.

Нагадаємо, що українські пошуковці з центру «Доля» розпочали ексгумацію останків до 18 бійців УПА у польському селі Юречкова. Бійці загинули 4 березня 1947 року під час бою з польською Армією Людовою, захищаючи місцевих українців від депортації. Роботи ускладнив сильний дощ, але експедиція продовжує очищати ґрунт до метра глибини для виявлення слідів поховань.

Під час ексгумаційних робіт у Львові на території старого цвинтаря колишнього села Старі Збоїща знайдено останки польських солдатів періоду 1939 року. Наразі промарковані рештки шістьох осіб, площа розкопок становить близько 10×5 метрів. Експедиція також виявила польські військові ґудзики, фрагменти протигазу, ідентифікаційний жетон та інші предмети індивідуального вжитку.







