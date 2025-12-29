Головна Гроші Особисті фінанси
З 2026 року зарплати соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З 2026 року зарплати соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза
Наразі в Україні близько 80 тис. фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кабмін затвердив застосування коефіцієнта 2,5 під час визначення розміру посадових окладів соцпрацівників

З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінсоцполітики.

Уряд затвердив застосування коефіцієнта 2,5 під час визначення розміру посадових окладів соцпрацівників. Тож зарплати зростуть приблизно на 150%, зокрема:

  • соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
  • фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%).

«Ця робота вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших», – зазначив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності України Денис Улютін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%.

Рішення охоплює працівників закладів державної та комунальної форм власності. У Державному бюджеті на 2026 рік на ці потреби вже закладено рекордні 64,6 млрд грн.

Місцеві громади отримають фінансову підтримку через збільшення освітньої субвенції, що дозволить забезпечити ріст виплат навіть у тих закладах, які фінансуються з місцевих бюджетів. Окрім підвищення окладів, уряд зберіг систему щомісячних доплат за роботу в складних умовах. На період із січня по серпень 2026 року на це виділено понад 10,3 млрд грн.

З 2026 року зарплати соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза
З 2026 року зарплати соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза
