Індекс еспресо: де в Україні найдорожча кава та як змінилися ціни за рік
Найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на Сумщині
Кава в Україні знову подорожчала: 41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».
Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині – в середньому, 47 грн за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив «кавовий рейтинг», витіснивши багаторічного південного лідера. Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці – 45 грн за еспресо.
Втім, не вся країна п’є каву за львівськими цінами. Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині – 33 грн за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 грн можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.
А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську – 36 гривень. Зазначимо, що ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.
Нагадаємо, у 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша – на Хмельниччині та Сумщині.
До слова, за розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість новорічного столу для родини з чотирьох осіб на початок грудня 2025 року становить 3980 грн, що на 10,7% більше порівняно з минулим роком.
