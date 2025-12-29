Індекс еспресо: де в Україні найдорожча кава та як змінилися ціни за рік

У грудні цього року чашка еспресо в Україні коштувала в середньому 41 грн

Найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на Сумщині

Кава в Україні знову подорожчала: 41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині – в середньому, 47 грн за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив «кавовий рейтинг», витіснивши багаторічного південного лідера. Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці – 45 грн за еспресо.

41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року фото: «Опендатабот»

Втім, не вся країна п’є каву за львівськими цінами. Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині – 33 грн за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 грн можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську – 36 гривень. Зазначимо, що ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Середня ціна на еспресо в Україні фото: «Опендатабот»

Еспресо – основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні. Індекс еспресо – економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша – на Хмельниччині та Сумщині.

До слова, за розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість новорічного столу для родини з чотирьох осіб на початок грудня 2025 року становить 3980 грн, що на 10,7% більше порівняно з минулим роком.