Подати заяву на отримання допомоги для сімей з дітьми можна буде через «Дію»

У Дії можна буде подати заяву на отримання допомоги для сімей з дітьми

Для подачі заяви знадобиться електронний підпис: КЕП чи Дія.Підпис

У «Дії» запускають бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми. Про це повідомляє пресслужба порталу.

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«Створили нову зручну послугу для окремих сімей з дітьми – подати заяву на допомогу можна буде на порталі Дія. Зараз набираємо тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс», – йдеться у повідомленні.

Хто може долучитися до тестування: батьки, які усиновили дитину; українці, які доглядають за хворою дитиною; люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю; одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.

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Також для подачі заяви знадобиться електронний підпис: КЕП чи Дія.Підпис.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

Послуги створено Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики у співпраці з проєктом «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть отримувати два види техпаспорта та водійських прав.

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Також уряд дозволив використовувати дані з «Дії» за кордоном.