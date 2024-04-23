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«Нафтогаз» назвав річну ціну на газ для населення

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Нафтогаз» назвав річну ціну на газ для населення
«Нафтогаз України» забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств
фото з відкритих джерел

Період дії тарифу складає: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно

Чинна ціна газу 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м для українських споживачів залишиться незмінною щонайменше ще на один рік. Про це повідомила компанія «Нафтогаз України» у вівторок, 23 квітня.

«Нафтогаз» діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед», – наголосив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» безперебійно та стабільно забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують блакитне паливо відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

Нагадаємо, «Укргазвидобування», що є частиною Групи «Нафтогаз», досягло найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

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За підсумками 8 лютого 2024 року компанія отримала 38,54 млн кубометрів товарного газу.

Такого результату вдалося досягти завдяки введенню в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин, серед яких значна кількість – високодебітні, тобто дають понад 100 тис. кубометрів газу на добу.

«Лише на початку 2024 року нам вже вдалося запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 тис. кубометрів газу на добу», – сказав голова правління Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

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Нагадаємо, «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину, яке дає 250 тисяч кубометрів газу на добу. Це уже 10 свердловина, введена на «перспективному родовищі». Наразі фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища та нарощують видобуток газу. 

До слова, протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Теги: Нафтогаз України Олексій Чернишов газ тарифи

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