Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

Фінанси в порядку: чому ФОПу-початківцю потрібен Вчасно.Звіт

Реклама
Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Наталія Сокирчук
google social img telegram social img facebook social img
Фінанси в порядку: чому ФОПу-початківцю потрібен Вчасно.Звіт
Не бійтеся дня, коли треба сісти і, нарешті, заповнити перші звітні документи

Помічник, який ніколи не помиляється

Розпочати власну справу, відкрити ФОП і почати працювати самому на себе – мрія, яку зважуються втілити дедалі більше українців. Однак поряд із необхідністю планувати, шукати замовників чи покупців, пробувати нові способи просування, постає питання: а як вести документацію і не забути про податковий календар? Де взяти податкові форми, як їх правильно заповнити? Ба більше: як бути, якщо бухгалтер, який має підписати ваш акт виконаних робіт, перебуває закордоном? Невже щомісяця бігти на пошту з підписаними листочками, а потім чекати, щоб вам їх повернули з потрібними підписами? Онлайн-платформа Вчасно.Звіт вирішує усі ці проблеми.

Сервіс виручить ФОПи, а також представників малого та середнього бізнесу, значно спростить документообіг, автоматизує ці процеси. Вам не потрібно буде гортати стоси законів, робити неминучі помилки новачків у створенні документів – усі форми та шаблони вже готові і чекають, доки ви просто їх заповните і підпишете.

Незамінний помічник для ФОПів

Вчасно.Звіт – це онлайн-платформа, що входить до екосистеми VCHASNO GROUP. Він покликаний допомогти з бюрократичною стороною бізнесу. Інтуїтивно зрозумілий, Вчасно.Звіт значно полегшить управління фінансами навіть тим, хто вважає себе далеким від бухгалтерії.

Сервіс допоможе вам:

  • Створити первинні документи. Йдеться про рахунки, акти виконаних робіт, накладні. У Вчасно.Звіт можна створити, підписати документ та надіслати його партнеру, і це забере лише кілька хвилин.
  • Подати податковий звіт. Не потрібно шукати бланки, дізнаватися, куди і як їх правильно подати – Вчасно.Звіт вже про все це подбав.
  • Сплатити податки без помилок. Особливо актуально для тих, хто гадки не має, де шукати правильні реквізити для сплати. До слова, жодних додаткових комісій сплачувати не доведеться.
  • Вести книгу обліку. Вам не потрібно буде годинами мучитися з Excel! Весь облік автоматично формуватиметься у системі.

Вчасно.Звіт – економія сил і часу

Переваги Вчасно.Звіт:

  • Інтуїтивна зрозумілість та автоматизованість. Завдяки зручному дашборду навіть людина, яка ніколи не мала справи з документообігом, зможе одразу розібратися, як користуватися цією платформою. Не потрібно впроваджувати якихось змін саме для свого типу бізнесу.
  • Нагадування. Ви не пропустите той день, коли треба подати звіт: система заздалегідь надсилає сповіщення про податкові платежі та звітні періоди. Пунктуальність стане вашим другим ім’ям!
  • Синхронізація з банками. Платформа може автоматично імпортувати дані про доходи і витрати з вашого рахунку.

Чимало новоспечених ФОПів максимально відкладають той день, коли треба сісти і, нарешті, заповнити свої перші документи. Кінець місяця невпинно наближається, і зростають невпевненість та страх перед «паперовою» стороною ведення бізнесу. Вчасно.Звіт нівелює всі ці побоювання. Це – саме той помічник, який ніколи не помилиться, і який дозволить вам присвячувати час  розвитку своєї справи, а не заповненню нескінченних стосів паперу.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: податки документи календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів
У Києві викрито групу ділків, які заробляли на іспитах в автошколі (фото)
15 вересня, 16:17
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва
9 вересня, 22:00
Після війни Рібейро планує оселитися з новою родиною в Україні та перевезти сюди свою доньку
Бразилець, який доєднався до ЗСУ, пояснив, чому збирається переїхати жити до України
9 вересня, 17:19
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
4 вересня, 15:11
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 серпня, 00:00
Дехто має сплачувати податок за «зайву» площу
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
22 серпня, 06:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 серпня, 00:00

Товари та послуги

Фінанси в порядку: чому ФОПу-початківцю потрібен Вчасно.Звіт
Фінанси в порядку: чому ФОПу-початківцю потрібен Вчасно.Звіт
Податки в Україні: види, ставки, правила сплати
Податки в Україні: види, ставки, правила сплати
Три головні різновиди пуера
Три головні різновиди пуера
Як клімат впливає на роботу відкатних воріт: рішення для снігу, піску, спеки й дощу – практичні рекомендації для різних регіонів України
Як клімат впливає на роботу відкатних воріт: рішення для снігу, піску, спеки й дощу – практичні рекомендації для різних регіонів України
Обслуговування кондиціонера – чого не варто його ігнорувати
Обслуговування кондиціонера – чого не варто його ігнорувати
Готуємось до навчального року: експертний гайд з вибору техніки для школярів та студентів від Telemart
Готуємось до навчального року: експертний гайд з вибору техніки для школярів та студентів від Telemart

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua