Фінанси в порядку: чому ФОПу-початківцю потрібен Вчасно.Звіт
Помічник, який ніколи не помиляється
Розпочати власну справу, відкрити ФОП і почати працювати самому на себе – мрія, яку зважуються втілити дедалі більше українців. Однак поряд із необхідністю планувати, шукати замовників чи покупців, пробувати нові способи просування, постає питання: а як вести документацію і не забути про податковий календар? Де взяти податкові форми, як їх правильно заповнити? Ба більше: як бути, якщо бухгалтер, який має підписати ваш акт виконаних робіт, перебуває закордоном? Невже щомісяця бігти на пошту з підписаними листочками, а потім чекати, щоб вам їх повернули з потрібними підписами? Онлайн-платформа Вчасно.Звіт вирішує усі ці проблеми.
Сервіс виручить ФОПи, а також представників малого та середнього бізнесу, значно спростить документообіг, автоматизує ці процеси. Вам не потрібно буде гортати стоси законів, робити неминучі помилки новачків у створенні документів – усі форми та шаблони вже готові і чекають, доки ви просто їх заповните і підпишете.
Незамінний помічник для ФОПів
Вчасно.Звіт – це онлайн-платформа, що входить до екосистеми VCHASNO GROUP. Він покликаний допомогти з бюрократичною стороною бізнесу. Інтуїтивно зрозумілий, Вчасно.Звіт значно полегшить управління фінансами навіть тим, хто вважає себе далеким від бухгалтерії.
Сервіс допоможе вам:
- Створити первинні документи. Йдеться про рахунки, акти виконаних робіт, накладні. У Вчасно.Звіт можна створити, підписати документ та надіслати його партнеру, і це забере лише кілька хвилин.
- Подати податковий звіт. Не потрібно шукати бланки, дізнаватися, куди і як їх правильно подати – Вчасно.Звіт вже про все це подбав.
- Сплатити податки без помилок. Особливо актуально для тих, хто гадки не має, де шукати правильні реквізити для сплати. До слова, жодних додаткових комісій сплачувати не доведеться.
- Вести книгу обліку. Вам не потрібно буде годинами мучитися з Excel! Весь облік автоматично формуватиметься у системі.
Вчасно.Звіт – економія сил і часу
Переваги Вчасно.Звіт:
- Інтуїтивна зрозумілість та автоматизованість. Завдяки зручному дашборду навіть людина, яка ніколи не мала справи з документообігом, зможе одразу розібратися, як користуватися цією платформою. Не потрібно впроваджувати якихось змін саме для свого типу бізнесу.
- Нагадування. Ви не пропустите той день, коли треба подати звіт: система заздалегідь надсилає сповіщення про податкові платежі та звітні періоди. Пунктуальність стане вашим другим ім’ям!
- Синхронізація з банками. Платформа може автоматично імпортувати дані про доходи і витрати з вашого рахунку.
Чимало новоспечених ФОПів максимально відкладають той день, коли треба сісти і, нарешті, заповнити свої перші документи. Кінець місяця невпинно наближається, і зростають невпевненість та страх перед «паперовою» стороною ведення бізнесу. Вчасно.Звіт нівелює всі ці побоювання. Це – саме той помічник, який ніколи не помилиться, і який дозволить вам присвячувати час розвитку своєї справи, а не заповненню нескінченних стосів паперу.
