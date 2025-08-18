Головна Країна Суспільство
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

18 серпня: Всесвітній день дослідження раку молочної залози

18 серпня відзначається Всесвітній день дослідження раку молочної залози, Міжнародний день Піно Нуар, День «Ніколи не здавайся», День протизаплідних таблеток. Віряни вшановують пам’ять мучеників Флора і Лавра.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 18 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Всесвітній день дослідження раку молочної залози

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день дослідження раку молочної залози, який відзначається 18 серпня, є глобальним визнанням досліджень, що змінюють життя людей і спрямовані на подолання раку молочної залози. Це день, щоб підкреслити важливість пошуку ліків проти раку молочної залози й продемонструвати підтримку спільноти людей, які страждають на рак молочної залози, поза межами традиційного жовтневого місяця підвищення обізнаності про цю проблему.

День протизаплідних таблеток

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День протизаплідних таблеток – це можливість визнати й зрозуміти важливість протизаплідних таблеток для репродуктивного здоров’я. Ці таблетки зробили революцію у сфері планування сім’ї та жіночого здоров’я, пропонуючи ефективний, безпечний і зручний метод запобігання вагітності.

Міжнародний день Піно Нуар

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день Піно Нуар (International Pinot Noir Day) відзначається щороку 18 серпня – це свято легендарного вина, є особливою нагодою для любителів вина в усьому світі вшанувати один з видатних сортів винограду Піно Нуар. Цей день пропонує можливість заглибитися в багату історію, унікальні характеристики та культурне значення цього вишуканого вина.

День поганої поезії

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

18 серпня у світі відзначають День поганої поезії. Це свято – чудова нагода не сприймати себе надто серйозно, дозволити собі експериментувати та насолоджуватися творчістю без будь-яких обмежень. Мета свята – показати, що поезія може бути доступною та веселою.

День «Ніколи не здавайся!»

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Свято присвячене силі людського духу та вмінню долати труднощі. Воно надихає людей продовжувати боротьбу за свої мрії та цілі, незалежно від перешкод. Цього дня заведено підтримувати один одного та ділитися історіями успіху.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Агапія та Феодула

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6

18 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Агапія та Феодула. Вони жили в 4 столітті й були християнами. Під час гонінь за імператора Діоклетіана, їх жорстоко катували за віру. За переказами, їх кинули в море з камінням на шиї, де вони й прийняли мученицьку смерть. Їхній подвиг став символом стійкості та вірності своїм переконанням.

Народні прикмети та традиції

У народі 18 серпня існували прикмети, пов'язані з погодою:

  • Якщо погода холодна і сира, то такою буде і вся зима.
  • Якщо на світанку багато роси, то буде сонячний день.
  • Вітер із півночі віщує багатий урожай хліба.

У цей день також були свої традиції:

  • На Агапія-гусятника починали відгодовувати гусей на зиму.
  • Вважалося, що 18 серпня – невдалий день для весілля.
  • У лісі збирали гриби, оскільки вірили, що це один з найкращих днів для тихого полювання.

Історичні події

  • 1201 – засновано місто Рига (Латвія).
  • 1649 – Богдан Хмельницький підписав з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Військо Запорізьке на території трьох воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувало автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тис. осіб.
  • 1743 – Джек Бротон сформулював правила боксу.
  • 1786 – засновано Рейк'явік.
  • 1868 –  досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявив новий елемент – гелій.
  • 1920 – ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
  • 1941 – працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зони та червоноармійців.
  • 1941 – НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.
  • 1992 – засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 – орден «За заслуги»).
  • 2006 – у Києві почався IV Всесвітній форум українців.

Іменини

18 серпня свої іменини святкують: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Максим, Михайло, Петро, Семен, Тимофій, Юрій.

