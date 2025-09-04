Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
фото: Офіс Генерального прокурора/Fscebook

Загальна вартість поставок продукції до РФ становить щонайменше 100 тис. євро

Службові особи одного зі столичних підприємств постачали до Росії полімерну продукцію, яка використовувалася для потреб державних компаній та військового сектору країни-агресорки. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що власника та комерційного директора одного із українських підприємств, розташованого в м. Києві було викрито на постачанні до РФ продукції, яка використовувалася для забезпечення потреб державних компаній та військового сектору країни-агресорки в пакувальних матеріалах.

«Підозрюваним інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрювані особи вже після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, організували протиправний механізм постачання обладнання для виробництва пакувальних матеріалів з паперу та картону, виготовленого на підконтрольних їм українських підприємствах, до російських компаній і державних підприємств критичної інфраструктури країни-агресорки.

«Вказані поставки йшли через треті країни. Наразі встановлено понад 10 випадків експорту матриць для здійснення відтисків (профілів фігурних з полімерних матеріалів), що забезпечують формування пакувальних матеріалів та іншої продукції, на адресу підконтрольної іноземної компанії», – повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Зазначається, що загальна вартість поставок становить щонайменше 100 тис. євро.

За даними слідства, вказана продукція в подальшому в тій же кількості та номенклатурі була передана російській компанії, яка з 2017 по 2022 роки була постійним контрагентом української компанії за прямими договорами.

Таким чином, використовуючи іноземне підприємство підозрювані документально приховували фактичного кінцевого отримувача товару, пояснюють прокурори.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання підозрюваних, вилучено документи, комп’ютерну техніку та інші речові докази. На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання підозрюваних
Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання підозрюваних
фото: Офіс генерального прокурора/Facebook

Офіс генерального прокурора нагадує, що в Україні діє мораторій на безпідставні перевірки з метою стимулювання економічного зростання та захисту підприємців, водночас існують винятки для сфер з підвищеним ризиком та випадків, що становлять загрозу для держави чи громадян.

Нагадаємо, 40 094 українських компаній та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в Росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв'язок з РФ за результатами факторів «Експрес-аналізу» YouControl. Аналітики R&D центру дослідили дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. 

На початку повномасштабного вторгнення аналітики YouControl створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають актуальний або історичний «ворожий слід», і додали цю інформацію до системи. Станом на березень 2022 року аналітики знайшли понад 20 тисяч компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є чи був хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Білорусі. Пошук токсичних зв'язків постійно поглиблювався та розширювався.  

Станом на листопад 2024 року в системі промарковано досьє понад 40 тис. українських компаній, які володіють бізнесом у Росії та перереєстрували свої фірми. Серед ФОПів таких 836.

Раніше повідомлялося, що понад півсотні українських компаній, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними повʼязані та підтримували війну, перейшли у власність України за два роки повномасштабної війни за даними Міністерства юстиції України.

Читайте також:

Теги: Київ прокуратура слідство документи росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молодик пройшов через турнікет з велосипедом, запакованим у спеціальний чохол
Поліція затримала студента, який катався на велосипеді по ескалатору метро
2 вересня, 13:32
Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)
Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)
29 серпня, 19:49
Російський удар забрав життя 18 людей у Києві
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
28 серпня, 16:42
У Києві станом на 11:13 28 серпня відомо про 13 загиблих через російську атаку
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
28 серпня, 11:21
Артур Логай серйохно травмувався під час сімейного відпочинку
Актор Артур Логай втратив палець через обручку
26 серпня, 13:56
Комунальники демонтують паркан на набережній Дніпра на Осокорках. 25 серпня 2025 року
Демонтаж паркану біля ЖК River Stone: що означає рішення суду і що говорять мешканці
25 серпня, 10:58
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продовольчі ярмарки у Києві 23-24 серпня: де можна купити свіжі овочі та фрукти (адреси)
23 серпня, 07:04
У Києві тривога тривала 10 хвилин
У Києві тривога тривала 10 хвилин
14 серпня, 17:17
Володимир Прокорів у залі суду. 9 липня 2025 року
Суд зняв електронний браслет із заступника Кличка Володимира Прокопіва
13 серпня, 00:53

Новини

Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
Браконьєр наловив на майже 1,2 млн грн карасів та коропів на Київщині
Браконьєр наловив на майже 1,2 млн грн карасів та коропів на Київщині
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві
Вбивство 17-річної дівчини у Білій Церкві. Підозру вручено рідному брату загиблої
Вбивство 17-річної дівчини у Білій Церкві. Підозру вручено рідному брату загиблої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
20K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3910
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
2311
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
2207
Путін зробив подарунок всьому світу

Новини

Росія оголосила персоною нон грата естонського дипломата
Сьогодні, 15:59
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua