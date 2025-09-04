Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»

Загальна вартість поставок продукції до РФ становить щонайменше 100 тис. євро

Службові особи одного зі столичних підприємств постачали до Росії полімерну продукцію, яка використовувалася для потреб державних компаній та військового сектору країни-агресорки. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що власника та комерційного директора одного із українських підприємств, розташованого в м. Києві було викрито на постачанні до РФ продукції, яка використовувалася для забезпечення потреб державних компаній та військового сектору країни-агресорки в пакувальних матеріалах.

«Підозрюваним інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрювані особи вже після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, організували протиправний механізм постачання обладнання для виробництва пакувальних матеріалів з паперу та картону, виготовленого на підконтрольних їм українських підприємствах, до російських компаній і державних підприємств критичної інфраструктури країни-агресорки.

«Вказані поставки йшли через треті країни. Наразі встановлено понад 10 випадків експорту матриць для здійснення відтисків (профілів фігурних з полімерних матеріалів), що забезпечують формування пакувальних матеріалів та іншої продукції, на адресу підконтрольної іноземної компанії», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що загальна вартість поставок становить щонайменше 100 тис. євро.

За даними слідства, вказана продукція в подальшому в тій же кількості та номенклатурі була передана російській компанії, яка з 2017 по 2022 роки була постійним контрагентом української компанії за прямими договорами.

Таким чином, використовуючи іноземне підприємство підозрювані документально приховували фактичного кінцевого отримувача товару, пояснюють прокурори.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання підозрюваних, вилучено документи, комп’ютерну техніку та інші речові докази. На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання підозрюваних фото: Офіс генерального прокурора/Facebook

Офіс генерального прокурора нагадує, що в Україні діє мораторій на безпідставні перевірки з метою стимулювання економічного зростання та захисту підприємців, водночас існують винятки для сфер з підвищеним ризиком та випадків, що становлять загрозу для держави чи громадян.

Нагадаємо, 40 094 українських компаній та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в Росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв'язок з РФ за результатами факторів «Експрес-аналізу» YouControl. Аналітики R&D центру дослідили дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ.

На початку повномасштабного вторгнення аналітики YouControl створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають актуальний або історичний «ворожий слід», і додали цю інформацію до системи. Станом на березень 2022 року аналітики знайшли понад 20 тисяч компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є чи був хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Білорусі. Пошук токсичних зв'язків постійно поглиблювався та розширювався.

Станом на листопад 2024 року в системі промарковано досьє понад 40 тис. українських компаній, які володіють бізнесом у Росії та перереєстрували свої фірми. Серед ФОПів таких 836.

Раніше повідомлялося, що понад півсотні українських компаній, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними повʼязані та підтримували війну, перейшли у власність України за два роки повномасштабної війни за даними Міністерства юстиції України.