У Києві викрито групу ділків, які заробляли на іспитах в автошколі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві викрито групу ділків, які заробляли на іспитах в автошколі (фото)
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів
фото: поліція Києва/Facebook

Як з’ясувалося, побудувати незаконний «бізнес» на кандидатах у водії вирішив 40-річний чоловік – директор однієї з автошкіл у Києві

Збагатитися на бажаючих пришвидшити процес отримання водійських посвідчень намагалися мешканці Київщини. За «винагороду» вони оформлювали необхідні документи для складання практичного іспиту. Зловмисникам повідомлено про підозру. Про це, повідомила пресслужба поліції Києва, інформує «Главком».

Як з’ясувалося, побудувати незаконний «бізнес» на кандидатах у водії вирішив 40-річний чоловік – директор однієї з автошкіл у Києві. Для цього він спеціально підшукав спільників та розподілив обов’язки між ними.

За таку оборудку зловмисники просили 8 тис. грн, повідомили у поліції
За таку оборудку зловмисники просили 8 тис. грн, повідомили у поліції
фото: поліція Києва

«Так, один із виконавців займався пошуком «клієнтів». Послуги рекламував поблизу сервісних центрів Києва. Обговоривши деталі із «замовниками», отримував гроші та ділив їх між усіма учасниками схеми. Потім особисті дані «клієнта» передавав своїй спільниці, яка безпосередньо займалася оформленням документів про нібито проходження навчання з водіння та складання внутрішнього іспиту», – йдеться у повідомленні.

Через особистий ключ організатора зловмисниця отримувала доступ до бази даних
Через особистий ключ організатора зловмисниця отримувала доступ до бази даних
фото: поліція Києва

Через особистий ключ організатора зловмисниця отримувала доступ до бази даних. Туди ж вносила недостовірні відомості про проходження обов’язкової практичної підготовки «клієнтами» в автошколі. У результаті формувала свідоцтво, необхідне для допуску до складання іспиту в сервісному центрі. Готовий документ надсилали через месенджери.

За таку оборудку зловмисники просили вісім тисяч гривень
За таку оборудку зловмисники просили вісім тисяч гривень
фото: поліція Києва

За таку оборудку зловмисники просили 8 тис. грн.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів
фото: поліція Києва

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, під час яких вилучили печатки та штампи різних установ, бланки документів, флеш-носії з цифровими підписами, гроші та інші докази протиправної діяльності.

Залежно від виконуваної ролі, слідчі Подільського управління поліції вже оголосили ділкам про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2025 році Державна податкова служба провела 108 перевірок автошкіл по всій Україні. Під час них було виявлено розбіжності між кількістю осіб, які пройшли навчання, та задекларованими доходами, а також факти неоформлення трудових відносин з працівниками. У повідомленні йдеться, що у Київській області одному з підприємств було донараховано 2,19 млн грн штрафу за незареєстровані розрахункові операції, а також за невидачу розрахункових документів за надані послуги.

