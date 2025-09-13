Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 13 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 вересня в Україні відзначають День українського кіно та День фізичної культури і спорту. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Корнилія. У світі святкують День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День українського кіно

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно. Свято було започатковано указом Президента України від 12 січня 1996 року і призначено на другу суботу вересня.

Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм’єр з’явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф називали «рухомою фотографією». Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії. На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді по Україні у містах Дніпро (тодішньому Катеринославі), Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.

День фізичної культури і спорту в Україні

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято відзначається у другу суботу вересня і присвячене спортсменам, тренерам та всім, хто популяризує здоровий спосіб життя. Свято підкреслює важливу роль фізичної активності у житті суспільства.

День українського борщу

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День українського борщу – поки неофіційне свято, воно було запропоноване для відзначення щороку у другу суботу вересня. У січні 2022 року Комітетом Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики було подано проект постанови №6361 про встановлення Дня українського борщу.

Проєкт так і не розглянули, що не дивно під час війни. Але соцмережі та любов до традиційної страви – зробили свою справу. Подія вже популярна і можна сказати всенародна.

Перша згадка про борщ в історичних документах датується кінцем жовтня 1584 року. Однак, зважаючи на інші знаменні дати, що відзначаються в Україні протягом жовтня, було вирішено перенести День борщу на другу суботу вересня. Цей період є ідеальним, оскільки всі інгредієнти для українського борщу доступні, а погода все ще досить тепла для туристичних активностей на свіжому повітрі.

Міжнародні та національні свята

День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про вроджені аномалії, які можуть вражати наших домашніх улюбленців. Ініціатором цього дня став Девіс Роджерс, засновник фонду MBJungle Foundation.

Мета свята – інформувати власників тварин про важливість профілактики, лікування та догляду за тваринами з вродженими вадами. Вроджені дефекти можуть бути різного ступеня тяжкості: від незначних до таких, що загрожують життю.

День народження пеніциліну

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

13 вересня відзначають День народження пеніциліну – це випадкове відкриття, що зробило революцію в медицині

13 вересня 1928 року світ став свідком доленосної події в історії медицини – випадкового відкриття пеніциліну Олександром Флемінгом. Цю дату часто відзначають як «день народження» пеніциліну, що знаменує початок революційної епохи в медицині.

Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, проводив дослідження в лікарні Святої Марії в Лондоні, коли натрапив на цю революційну знахідку. Він вивчав бактерії стафілокока і залишив чашку Петрі з бактеріями на своєму лабораторному столі без кришки, коли поїхав у відпустку. Повернувшись, він помітив дещо дивовижне: на чашці розвинулася пліснява під назвою Penicillium notatum, яка ефективно пригнічувала ріст бактерій, що її оточували.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Корнилія

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6

13 вересня православна церква вшановує пам’ять святого священномученика Корнилія. Він був римським сотником, який жив у І столітті в Кесарії Палестинській. Святий Корнилій був благочестивим і богобоязливим язичником, який допомагав бідним. Згідно з переказами з Діянь апостолів, до нього з'явився Ангел, який наказав знайти апостола Петра. Після зустрічі з Петром Корнилій і вся його родина першими серед язичників прийняли християнство і були хрещені. Згодом Корнилій став єпископом і навертав людей до віри, за що прийняв мученицьку смерть.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо вітер дме із заходу, зима буде дощовою.
  • Якщо на дубах рано опало листя, зима буде холодною.
  • Туман вранці обіцяє теплу та сонячну погоду.

Історичні події

  • 1776 рік – засноване місто Дніпро;
  • 1788 рік – Нью-Йорк проголошений столицею США;
  • 1848 рік – у Львівському університеті створена кафедра української мови;
  • 1902 рік – у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину;
  • 1960 рік – президент США Двайт Ейзенгавер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;
  • 1989 рік – в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;
  • 1993 рік – підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Олексій, Володимир, Іван, Михайло.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня, 00:00
Третій Спас відмічають 16 серпня
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня, 01:00
За словами Юлії Сірко, все впирається в «повільну саботажну бюрократію»
Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ
21 серпня, 15:13
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 серпня, 00:00
30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
30 серпня, 12:15
Вересень – час для активного полювання на хижу рибу
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
30 серпня, 22:30
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня, 00:00
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 вересня, 00:00
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 вересня, 00:00

Суспільство

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі
Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)
Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)
Агенція відмовилася брати на роботу дружину захисника через наявність дитини
Агенція відмовилася брати на роботу дружину захисника через наявність дитини
«Довбана «Смуглянка». Журналіст, що повернувся з полону, розказав, які пісні примушували виконувати російські вертухаї
«Довбана «Смуглянка». Журналіст, що повернувся з полону, розказав, які пісні примушували виконувати російські вертухаї

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua