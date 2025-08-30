30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

30 серпня: День авіації, а також День пам'яті трьох святителів

Сьогодні, 30 серпня, за православним календарем вшановують пам’ять трьох патріархів Царгородських: Олександра, Івана та Павла. В Україні цей день також відомий як День авіації.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День авіації

30 серпня українці відзначають День авіації, свято військових і цивільних авіаторів, а також працівників авіаційної промисловості та транспорту. Воно припадає на останню суботу серпня, згідно з указом президента України від 1993 року.

Цей день символізує важливість авіації для захисту суверенітету, розвитку економіки та забезпечення зв’язку між регіонами. Це також нагода вшанувати пам'ять всіх, хто віддав своє життя в небі, захищаючи свою країну.

Міжнародні свята

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

30 серпня у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницького зникнення. Викрадення осіб та залякування їх близьких та рідних вважається стратегією терору.

Генасамблея ООН резолюцією 65/209 від 21 грудня 2010 року висловила глибоку стурбованість зростанням кількості викрадених людей у різних регіонах світу, у тому числі арешти та викрадення також прирівняли до насильницьких зникнень. Із 1980 року кількість викрадених та зниклих за нез’ясованих обставин щороку сягає близько 53 тис. осіб. У резолюції також була згадка про зростаючу кількість повідомлень щодо переслідування, залякування та жорстокого поводження зі свідками та родичами зниклих осіб.

У тій самій резолюції віталось прийняття Міжнародної конвенції. Асамблея призначила дату 30 серпня Міжнародним днем жертв насильницького зникнення. Починаючи з 2011 року цю дату відзначають щорічно.

Міжнародний день китової акули

Китові акули – найбільші серед усіх представників родини акул і взагалі вони є найбільшими на планеті рибами. Але, на відміну від своїх родичів, ці хижаки є безпечними для людини, тому що їхня здобич, як і у китів – морський планктон. Через це, а також завдяки гігантським розмірам, китові акули й отримали свою назву, хоч біологічно з китами їх ніщо не пов’язує.

Без китових акул неможлива рівновага в загальній екосистемі земних океанів, але зараз вони знаходяться під загрозою зникнення і цьому є чимало причин. Тому існує спеціальний день, коли увага людей у світі прикута до цих створінь – Міжнародний день китової акули, який щороку відзначається 30 серпня.

Найстаріші знайдені рештки китових акул сучасного вигляду мають вік 28 мільйонів років, але вважається, що предки цих риб з’явилися на планеті приблизно 245 мільйонів років тому. Проте перший науковий опис цих риб з’явився тільки у 1828 році, коли британський зоолог і дослідник Ендрю Сміт описав акулу, спійману біля південноафриканських берегів.

День народження електричного пилососа

30 серпня щорічно відбувається святкування Дня народження електричного пилососа. У цей день 1901 року англієць Губерт Сесіл Бут отримав патент на свій винахід – пилосос. На створення приладу його надихнув пристрій, за допомогою якого здували пил із сидінь в потягах. Губерт збагнув, що було б ефективніше пил всмоктувати, а не здувати.

Перший прототип пилососа працював на нафтовому двигуні і був настільки громіздким, що перевозився спеціальним возом з кіньми. Апарат вивантажували перед будівлею, а тридцятиметровий шланг перекидали через вікно всередину приміщення. Через характерні звуки, що видавав пилосос, його прозвали Puffing Billy, тобто «Запирханий Біллі». Пізніше нафтовий двигун замінили електричним, пристрій став набагато компактнішим і потрапив у масове виробництво.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті трьох святителів

30 серпня церква вшановує пам'ять святих патріархів Царгородських: Олександра, Івана та Павла.

Олександр Царгородський (пом. 340) був першим архієпископом Константинополя і відомий своїм опором аріанству. Його вважають одним із тих, хто заклав основи православної віри в місті.

Іван Постник (пом. 595) був патріархом у VI столітті. Він прославився своєю строгістю до себе, суворим постом та боротьбою з єресями. За його ініціативи була скликана рада, що засудила вчення про те, що душа людини помирає разом з тілом.

Павло IV Новий (пом. 784) був патріархом у VIII столітті і боровся за відновлення шанування ікон. Він відмовився від патріаршого престолу і пішов у монастир, де невдовзі помер.

Народні вірування та прикмети

Народна назва: День Олександра. Цього дня традиційно проводять спостереження за погодою, щоби спрогнозувати осінь.

Прикмети:

Якщо вранці видно туман, то скоро прийдуть дощі.

Хмари спускаються низько – до похолодання.

Якщо журавлі відлітають у вирій, то скоро прийдуть морози.

Зоряне небо віщує ясну осінь.

Історичні події

1435 – у ході дводенної битви сили Свидригайла розбиті над річкою Святою. Православна і білоруська шляхта в Україні різко втратила свої позиції.

1700 – розпочалась Велика Північна війна між Московським царством та Шведською імперією.

1704 – за Нарвським договором Річ Посполита вступила в Північну війну на боці Московського царства проти Шведської імперії.

1835 – в Австралії засноване місто Мельбурн.

1836 – у Техасі засноване місто Х'юстон.

1901 – Губерт Сесіл Бут запатентував порохотяг.

1919 – українські війська вибили червоноармійців з Житомира і звільнили місто.

1919 – Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом визволила Київ.

1920 – у Празі утворено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем.

1991 – Азербайджан проголосив свою незалежність.

1991 – в Українській РСР заборонена Комуністична партія.

1991 – Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

1999 – у ході референдуму переважна більшість населення Східного Тимору проголосувало за незалежність від Індонезії.

2010 – сталася стрілянина у Братиславі.

2021 – у порту м. Фредеріксгавн (Данія) Україні від Великої Британії офіційно передано криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над ним було піднято синьо-жовтий прапор.

Іменини

Цього дня іменини святкують: Олександр, Володимир, Іван, Павло, Степан, Олексій, Дмитро, Ілля, Михайло, Микола, Петро, Анфіса.