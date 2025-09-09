Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 10 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

10 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Це свято присвячене вірі та стійкості трьох сестер, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

10 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори, які жили на початку IV століття. Згідно з переказами, ці три сестри усамітнилися в пустелі, де присвятили себе посту та молитві. Коли про їхню глибоку віру стало відомо, їх схопили і піддали жорстоким тортурам за відмову відректися від Христа. Незважаючи на муки, сестри виявили неймовірну стійкість і померли за свої переконання. За свою жертовність вони були зараховані до лику святих мучениць.

Молитви дня

О, святі мучениці, страстотерпиці Христові Минодоро, Митродоро і Німфодоро! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо багато павутиння – осінь буде теплою.
  • Якщо журавлі летять високо, осінь буде довгою та теплою.
  • Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.
  • Цей день вважався невдалим для будь-яких починань.

Читайте також:

Теги: православна церква календар релігія традиції свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від липня 2024 року авіаційний флот України включає також довгоочікувані F-16
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня, 00:00
Одним з найвідоміших ліворуких українців є Степан Бандера
Міжнародний день шульги: видатні особистості України та світу, які пишуть лівою рукою
13 серпня, 10:08
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
10 серпня, 06:00
Третій Спас відмічають 16 серпня
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня, 01:00
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 серпня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви
29 серпня, 22:15
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 серпня, 00:00
7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки
«Культурні сили» присвятили міні-альбом українським розвідникам
7 вересня, 11:27

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва
Крупа вийшла із СІЗО: чи бачили ексголову МСЕК в Хмельницькому
Крупа вийшла із СІЗО: чи бачили ексголову МСЕК в Хмельницькому
Бразилець, який доєднався до ЗСУ, пояснив, чому збирається переїхати жити до України
Бразилець, який доєднався до ЗСУ, пояснив, чому збирається переїхати жити до України
Нардепа вразила відповідь ДПСУ про статистику виїзду за кордон чоловіків 18-22 років
Нардепа вразила відповідь ДПСУ про статистику виїзду за кордон чоловіків 18-22 років
Борис Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії
Борис Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії
Український воїн прикинувся росіянином і впритул ліквідував двох окупантів
Український воїн прикинувся росіянином і впритул ліквідував двох окупантів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua