Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 10 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори
10 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Це свято присвячене вірі та стійкості трьох сестер, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 вересня 2025 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори
10 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори, які жили на початку IV століття. Згідно з переказами, ці три сестри усамітнилися в пустелі, де присвятили себе посту та молитві. Коли про їхню глибоку віру стало відомо, їх схопили і піддали жорстоким тортурам за відмову відректися від Христа. Незважаючи на муки, сестри виявили неймовірну стійкість і померли за свої переконання. За свою жертовність вони були зараховані до лику святих мучениць.
Молитви дня
О, святі мучениці, страстотерпиці Христові Минодоро, Митродоро і Німфодоро! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність. Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо багато павутиння – осінь буде теплою.
- Якщо журавлі летять високо, осінь буде довгою та теплою.
- Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.
- Цей день вважався невдалим для будь-яких починань.
Читайте також:
- Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
- Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
- Чому молодь не йде в священники? Релігієзнавці закликали ПЦУ міняти імідж
- Церковний календар на вересень 2025: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці та Віри, Надії, Любові і матері їх Софії
Коментарі — 0