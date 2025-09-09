Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 10 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

10 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Це свято присвячене вірі та стійкості трьох сестер, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

10 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори, які жили на початку IV століття. Згідно з переказами, ці три сестри усамітнилися в пустелі, де присвятили себе посту та молитві. Коли про їхню глибоку віру стало відомо, їх схопили і піддали жорстоким тортурам за відмову відректися від Христа. Незважаючи на муки, сестри виявили неймовірну стійкість і померли за свої переконання. За свою жертовність вони були зараховані до лику святих мучениць.

Молитви дня

О, святі мучениці, страстотерпиці Христові Минодоро, Митродоро і Німфодоро! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: