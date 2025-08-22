Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
Дехто має сплачувати податок за «зайву» площу
фото: Вичерпно

Податок на нерухомість платять не всі громадяни

Усім власникам житлової нерухомості, яка перевищує визначені законом обсяги, доведеться сплатити податки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу України.

Хто має сплачувати податок

Податок повинні сплачувати власники:

  • квартир площею понад 60 кв. м;
  • будинків понад 120 кв. м;
  • різних типів житла, включаючи частки, якщо їх площа перевищує 180 кв. м.

Як нараховується податок на нерухомість

Ставку податку визначає місцева влада. При цьому обовʼязково має врахуватись тип житла та розташування.

У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. При цьому розмір ставки податку не може перевищувати 1,5 % розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. В службі зазначили, що максимальний розмір ставки – 106,5 грн за 1 квадратний метр.

На практиці це виглядає так: власник квартири площею 65 кв. м сплачує податок лише за 5 кв. м «зайвої» площі. Якщо ставка встановлена на рівні 1,5%, то розрахунок буде: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,5 грн.

Власник житла має сплатити податок протягом 60 днів від моменту отримання повідомлення. В інакшому випадку йому доведеться платити штраф.

Хто може не платити податок на нерухомість

Від сплати податку звільняються:

  • власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм;
  • власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

Не оподатковуються обʼєкти нерухомості:

  • дитбудинки сімейного типу;
  • житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину
  • житлова нерухомість – власність громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;
  • об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей тощо.

Нагадаємо, що за здачу житла в оренду українці мають сплачувати податки від відповідних доходів. Такі доходи оподатковуються 18% ПДФО та 5% військового збору – разом 23%. 

Читайте також:

Теги: податки нерухомість місцева влада штраф українці влада піклування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мільйон підписів за прискорений вступ України до ЄС. Що задумала українська діаспора
Мільйон підписів за прискорений вступ України до ЄС. Що задумала українська діаспора
25 липня, 06:00
Картонний майдан чи Картонковий? 10 запитань до мовознавиці
Картонний майдан чи Картонковий? 10 запитань до мовознавиці
26 липня, 10:25
15-17 серпня у Львові пройшов BestsellerFest 2025
Кого читають українці? Післямова до фестивалю бестселерів у Львові Культурний фронт
18 серпня, 16:45
Закінчення терміну притягнення до відповідальності за неоновлення даних не скасовує всі інші правила військового обліку
Штрафи ТЦК за неоновлення даних. Що змінилося і чого чекати військовозобов'язаним
22 липня, 08:45
Незаконно забудована земельна ділянка на острові Муромець належить до категорії земель природно-заповідного, водного фонду та зони охоронюваного ландшафту
Незаконна споруда у парку Муромець площею 900 кв.м. Прокуратура йде до суду
24 липня, 08:45
Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України
Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України
30 липня, 22:26
У серпні завершився перехідний період, який передбачав зменшений розмір штрафів за порушення
В Україні зросли штрафи для бізнесу за невидачу чеків
1 серпня, 08:53
Остаточне рішення щодо бюджету буде прийнято Парламентом після осінніх переговорів
Фінляндія планує скасувати компенсацію за інтеграцію біженців: українці постраждають найбільше
10 серпня, 15:01
Низка країн, зокрема Німеччина, продовжують підтримку українців
Де в Європі залишились найбільші виплати для біженців із України
6 серпня, 17:37

Особисті фінанси

Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець
Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець
Податкова повідомила, скільки людей звільнено від сплати податків через війну
Податкова повідомила, скільки людей звільнено від сплати податків через війну
Українці дедалі рідше користуються готівкою: НБУ зафіксував новий тренд
Українці дедалі рідше користуються готівкою: НБУ зафіксував новий тренд
Гроші для військових: які виплати та бонуси передбачені у 2025 році
Гроші для військових: які виплати та бонуси передбачені у 2025 році
Українці почали більше витрачати грошей: як зріс середній чек
Українці почали більше витрачати грошей: як зріс середній чек

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5291
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
2872
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
2709
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення
2133
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua