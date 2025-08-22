Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків

Податок на нерухомість платять не всі громадяни

Усім власникам житлової нерухомості, яка перевищує визначені законом обсяги, доведеться сплатити податки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу України.

Хто має сплачувати податок

Податок повинні сплачувати власники:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків понад 120 кв. м;

різних типів житла, включаючи частки, якщо їх площа перевищує 180 кв. м.

Як нараховується податок на нерухомість

Ставку податку визначає місцева влада. При цьому обовʼязково має врахуватись тип житла та розташування.

У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. При цьому розмір ставки податку не може перевищувати 1,5 % розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. В службі зазначили, що максимальний розмір ставки – 106,5 грн за 1 квадратний метр.

На практиці це виглядає так: власник квартири площею 65 кв. м сплачує податок лише за 5 кв. м «зайвої» площі. Якщо ставка встановлена на рівні 1,5%, то розрахунок буде: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,5 грн.

Власник житла має сплатити податок протягом 60 днів від моменту отримання повідомлення. В інакшому випадку йому доведеться платити штраф.

Хто може не платити податок на нерухомість

Від сплати податку звільняються:

власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм;

власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

Не оподатковуються обʼєкти нерухомості:

дитбудинки сімейного типу;

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину

житлова нерухомість – власність громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей тощо.

Нагадаємо, що за здачу житла в оренду українці мають сплачувати податки від відповідних доходів. Такі доходи оподатковуються 18% ПДФО та 5% військового збору – разом 23%.