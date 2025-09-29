Скільки компаній позбулося «російського сліду»: статистика за 2025 рік
Найбільша кількість компаній, які позбулися російського сліду, зосереджена в Києві
З початку 2025 року 91 українська компанія позбулася «російського сліду». Зміни відбулися попри законодавчі обмеження, введені з метою захисту національних інтересів України після початку війни з Росією. З цієї кількості 88 компаній наразі активно працюють, а три перебувають у стані припинення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.
Як повідомляє Опендатабот, з початку повномасштабного вторгнення (до 2025 року) ще 714 компаній вже видалили власників із РФ, попри те, що закон дозволяє такі зміни лише окремим категоріям громадян Росії (тим, хто легально проживає в Україні або володіє часткою до 10% у статутному капіталі).
Географія компаній
Найбільша кількість компаній, які позбулися російського сліду, зосереджена в:
- Києві: 30 бізнесів.
- Одеській області: 9 компаній.
- Харківській, Львівській та Вінницькій областях: по 7 компаній відповідно.
За сферою діяльності лідирують:
- Оптова торгівля: 15 компаній.
- Операції з нерухомістю: 13 бізнесів.
- Роздрібна торгівля: 8 бізнесів.
Щодо фінансових показників, більшість із цих компаній мають оборот до 10 млн грн (38 компаній). При цьому 4 компанії перевищили планку в 100 млн грн.
Серед компаній, які позбулися російського впливу, є й ті, які активно беруть участь у державних тендерах:
- Компанія «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» виграла 43 тендери на суму понад 6,8 млн грн з початку повномасштабного вторгнення.
- Компанія «МІРЕКЦ» має 4 тендери на 122 тис. грн.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній за змови під час публічних закупівель. Загальна сума штрафів склала 12,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АМКУ.
Антимонопольний комітет України визнав п’ять компаній винними у змовах під час публічних закупівель. Перше рішення стосується «Адітус імплант медікал», «Сантерс Трейд» і «Медторг сервіс», які спотворили результати відкритих торгів на закупівлю медичного обладнання для підтримки фізіологічних функцій організму, що проводило державне підприємство «Медичні закупівлі України».
