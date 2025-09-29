Головна Країна Політика
Ексгенпрокурор Луценко скаржиться, що його ніде не беруть на роботу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ексгенпрокурор Луценко скаржиться, що його ніде не беруть на роботу
Луценко пояснює, що він політично значуща особа, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг
скриншот з відео

Луценко розповів, що зараз займається підготовкою свого політичного майбутнього та читає багато книжок. А сім'ю забезпечує дружина

Український політик, колишній генеральний прокурор та очільник МВС Юрій Луценко в інтерв'ю Славі Дьоміну поділився, що має труднощі з працевлаштуванням, пише «Главком».

Юрій Луценко зізнався, що після закінчення терміну перебування на посаді, він прийшов до одного з великих забудовників та попросився на роботу. «Я ж інженер», – поянює Луценко.

Тоді колишній генпрокурор назвав суму, яку б хотів отримувати на цій роботі. Роботодавець, до якого звернувся Луценко, сказав, що не зможе офіційно забезпечити йому таку зарплатню і запропонував отримувати кошти «в конверті».

Сам ж Луценко не озвучив в інтерв'ю ту суму, яку він планував отримувати, але брати «в конверті» кошти відмовився.

Також додав, що подібна історія повторилась ще у декількох компаніях.

«Тоді я зрозумів, що будь-який системний бізнес, який має справу хоч з одним банком, я буду обтяжувати. Вони мене не візьмуть просто. Просто не візьмуть. Я зрозумів, що можу заробляти тільки головою, але війна все перевернула», – розповів він.

Луценко пояснює, що він політично значуща особа, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг.

Тобто усі РЕРи (PEP – politically exposed persons) під пильним контролем банків. Вони не можуть вільно відкрити рахунок чи замовити картку – банк постійно перевіряє джерела коштів та звітує до Держфінмоніторингу.

Політично значущі особи – це політики та чиновники вищої категорії, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг. Критерії їх визначення прописані у законі №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Під перевірки потрапляють навіть члени родини, включно з дітьми, чиї картки можуть блокувати. Бізнес-партнери PEP теж ризикують стати об’єктом уваги. Хоча НБУ трохи пом’якшив правила, ситуація залишається складною: часто потрібні довідки, тривалі перевірки, а ставлення банків – непередбачуване. За кордоном також виникають труднощі, навіть з обміном валюти.

Теги: Юрій Луценко бізнес гроші робота

