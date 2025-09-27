Головна Думки вголос Олександр Кочетков
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Путін нервує. Позиції США та Китаю поступово зближуються

Єдиним варіантом для Путіна, який зможе відволікти від поразки в Україні, є успішний повітряний напад на ЄС
колаж: glavcom.ua/фото: reuters.com, depositphotos.com

Припинення бойових дій після атаки на Європу

Все чіткіше вимальовується сценарій, що на початку зими недоімперії доведеться переходити до реальних переговорів про заморожування лінії фронту, при цьому без бою віддавати їй якісь території України ніхто не збирається. Головними чинниками, які підштовхують до такого сценарію, є позиції США та Китаю, які щодо припинення війни в Україні поступово зближуються.

Тому вкрай важливим для Кремля стає форма припинення агресії за умови, що ніякі «цілі СВО» не досягнуті і близько. І навіть офіційна відмова України від вступу в імпотентне НАТО не зможе перекрити у Росії відчуття, що авантюра з нападом на Україну завершилася поразкою, значно більш очевидною, ніж участь у війні у Сирії.

Єдиним варіантом для Путіна, який зможе відволікти від поразки в Україні, є успішний повітряний напад на ЄС. Тобто, удари дронами і крилатими ракетами по тим об’єктам на території ЄС, які недоімперія об’явить логістичними хабами, що займаються постачанням зброї в Україну. Сухопутні сили в цьому якщо і будуть задіяні, то у малій кількості, наприклад, для пробивання Сувальського коридору до Кенігсберга. Та й те по ситуації.

Тоді більшість російського населення буде у захваті – «Ми повторили і таки поставили кляту Європу на коліна!», а якійсь Гурульов у Соловйова з усією серйозністю заявить, що вся війна в Україні була лише відволікаючим маневром для розгрому НАТО у Європі. І росіяни в це охоче повірять.

А зараз іде інтенсивна підготовка до реалізації подібного сценарію. Саме тому російські безпілотники поки що без бойових частин залітають на територію Польщі. Саме тому російські літаки порушують повітряні кордони країн Балтії. Саме тому «невідомі» дрони постійно помічають поблизу важливих воєнних об’єктів НАТО у Європі. Бо Росія моніторить позиції комплексів ППО, фіксує діяльність радіолокаційних станцій, вираховую час підлоту НАТІвських літаків і таке інше.

Саме тому неадекватній кретинці Захаровій наказали заздалегідь звинуватити Україну у подібній провокації – буцімто ми трофейними шахедами збираємося вдарити по Європі, щоб... Щоб що? Мотивація ж геть відсутня.

До речі, з технічно точки зору подібна спецоперація приречена на провал. Бо зараз весь європейський повітряний простір контролюється цілодобово. І маршрут кожного безпілотника відомий – від точки старту до точки падіння. Пам’ятаєте мапи України з кольоровими маршрутами ворожих шахедів та ракет? Тому нікому не вдасться видати власні безпілотники за чужі або навпаки.

Звісно, ЄС про кремлівський сценарій знає. І хоча за звичкою сподівається, що якось воно мине і не відбудеться, але протидія теж розгортається. ЄС має намір створити аж три захисні стіни: наземну – це як раз проти спроб пробити Сувальський коридор та подібного, дронову – для відбиття атак з повітря, і морську – для нейтралізації провокацій на морі.

Чомусь в мене асоціація зі стіною на кордоні від А. Яценюка виникла... Про «серйозність та відповідальність» намірів європейців свідчить те, що в ці проєкти залучили Угорщину і Словаччину. Простіше було б напряму запросити Росію.

З іншого боку, можливо, спільними з європейцями зусиллями вдасться довести наші дрони-перехоплювачи до рівня дійсно ефективної технології, яка працює без участі людини.

Так чи інакше, але до зими ескалація бойових дій буде продовжуватися. І з усіх прикмет без вибухової кульмінації у Європі навряд чи обійдеться. Бо недоімперія Путіна давно переступила через майже усі червоні лінії, не отримавши жорсткої відповіді не від кого, окрім України.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна технології населення росіяни

