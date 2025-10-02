Асоціація видобувників вимагає економічного обґрунтування підвищенню вантажних тарифів Укрзалізниці

Держава має забезпечити фінансування пасажирських перевезень з держбюджету, щоб не допустити удару по економіці – НАДПУ

Держава має взяти на себе компенсацію збитків пасажирських перевезень Укрзалізниці, адже підвищення вантажних тарифів стане ударом по добувній галузі та економіці загалом. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Ориничак.

За її словами, парламентський транспортний комітет уже підтримав виділення з бюджету близько 24 млрд грн на покриття операційних витрат Укрзалізниці у 2026 році. Це, на думку експертки, має стати гарантією стримування тарифів.

«Якщо ці кошти будуть закладені, піднімати вантажні тарифи – безпідставно. Для добувної галузі логістика – від 30% до 60% собівартості продукції. Будь-яке необґрунтоване зростання тарифів фактично позбавляє компанії можливості працювати», – наголосила Ориничак.

Вона також зауважила, що сьогодні немає прозорої аналітики, яка могла б підтвердити потребу в підвищенні тарифів. «Ми неодноразово зверталися до Укрзалізниці з проханням надати економічні розрахунки. Але жодного обґрунтування бізнес не отримав. Це породжує сумніви щодо необхідності індексації», – пояснила виконавча директорка НАДПУ.

Ориничак підкреслила: в Україні вже створилося «замкнене коло» у сфері логістики. Через зростання тарифів бізнес частково переходить на автоперевезення, що веде до руйнування доріг та нових витрат бюджету на їхній ремонт. «У результаті ми весь час витрачаємо державні кошти - або на підтримку Укрзалізниці, або на дороги, але не отримуємо системного рішення», – додала вона.

На її думку, вихід полягає у структурній реформі залізничного транспорту – анбандлінгу інфраструктури та перевезень, розвитку конкуренції й поступовому залученні приватних перевізників. «В усіх країнах ЄС пасажирські перевезення фінансує держава, а вантажні працюють за ринковими правилами. Україна має йти цим шляхом, а не перекладати витрати на бізнес», – резюмувала Ориничак.

Раніше бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для Укрзалізниці за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправниква. У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Як стало відомо, у 2026 році Укрзалізниця планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.