Гід по відеокартах: як обрати оптимальний варіант і не переплатити

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Наталія Сокирчук
Графічний процесор – підшукуємо оптимальний варіант, орієнтуючись на тренди-2025

Відеокарта, або, як її ще називають, графічний процесор, GPU, – це не просто пристрій, завдяки якому зображення виводиться на монітор. Саме вона визначає якість картинки, швидкість та ефективність роботи в складних сучасних програмах.  Якщо суто для роботи з документами та виконання інших офісних завдань підійде звичайне інтегроване графічне ядро в центральному процесорі, то для 3D-моделювання, геймінгу, відеомонтажу та роботи зі штучним інтелектом знадобляться потужні сучасні відеокарти.

Характеристики відеокарт, які слід брати до уваги

Щоб краще зорієнтуватися в основних характеристиках відеокарт, у першу чергу звертайте увагу на:

  • Тактова частота. Її інколи вказують як Clock Speed. Вона вказує на швидкість роботи графічного процесора. Звісно, чим вона більша, тим краще. Та не варто зосереджуватися лише на цьому показнику.
  • Кількість ядер – вона прямопропорційна обчислювальній потужності. Іншими словами, чим більше ядер, тим більше інформації карта може обробити одночасно.
  • Тепловий пакет. Його позначають як TDP/TGP. Він вказує на максимальну кількість тепла, яку може виділяти графічний професор. Від цього параметру треба відштовхуватися, що розуміти, чи «потягне» конкретну відеокарту наявна у вашому комп’ютері система охолодження та чи достатньо для роботи відеокарти потужності вашого блоку живлення.
  • Слот підключення. Найбільш актуальним є стандарт PCIe 4.0, однак деякі виробники вже переходять на PCIe 5.0.
  • Обсяг пам'яті – його позначають як VRAM. Від обсягу пам’яті залежить роздільна здатність зображення.
  • Виробник. На ринку відеокарт є два основні гравці: американські виробники NVIDIA та AMD. NVIDIA активно розробляє та впроваджує нові технології для геймінгових відеокарт, роблячи їх дедалі продуктивнішими. AMD – його конкурент, який славиться чудовим співвідношенням ціни та якості. Нині активно просуває свою серію відеокарт Radeon. Є і третій учасник світового ринку відеокарт, який з’явився на нього відносно нещодавно – Intel. Він менш помітний, однак його продукція за якістю не поступається продукції NVIDIA та AMD.

Обираємо найоптимальнішу відеокарту

Ви трохи розгублені, бо раніше не доводилося купувати відеокарту? Почніть з таких кроків:

  1. Визначте потреби. Для геймінгу і для повсякденних потреб знадобляться різні графічні процесори.
  2. Перевірте сумісність відеокарти з наявним обладнанням. Система охолодження і блок живлення мають бути достатньо потужними для обраної відеокарти, плюс – графічний професор повинен фізично поміщатися у системний блок.
  3.  Оцінюйте продуктивність. Це той випадок, коли не слід довіряти характеристикам, вказаним виробником. Шукайте незалежні тести, порівнюйте продуктивність моделі у реальних іграх, аби побачити справжню продуктивність.
  4. Враховуйте перспективу. Графічний процесор, який ви обираєте сьогодні, має відповідати можливим вимогам і за пару років.

Де купити відеокарту

Оскільки відеокарта – річ дорога та технічно складна, краще звернутися до перевірених продавців, які можуть і проконсультувати, і обміняти товар. Один з таких продавців – COMPX. Заснована у 2018 році мережа за сім років встигла завоювати довіру покупців. Зручно, що купити відеокарти у COMPX можна як онлайн, так і оффлайн. Продавець має дев’ять власних шоурумів по всій Україні, тож можна обрати магазин саме у вашому регіоні чи місті, прийти і подивитися на графічні процесори в живу. Якщо є якісь сумніви, то ви можете проконсультувати з експертами мережі і оффлайн, і просто на сайті.

У COMPX вам запропонують якісну продукцію: мережа має державний сертифікат якості продукції (до слова, отримала його однією з перших у країні!); а також володіє сертифікатами та деклараціями відповідності. Крім того, у COMPX – тільки оригінальна продукція, бо вони є офіційними представниками таких брендів, як INTEL, AMD, Nvidia, Gigabyte, ASUS, HP, HATOR, BeQuiet, SAMSUNG, MSI, RAZER, LOGITECH тощо.

Вибір відеокарт чималий: від бюджетних варіантів за 900 грн до надсучасних графічних процесорів за майже 2 млн грн. Щоб краще зорієнтуватися в асортименті, врахуйте також найпопулярніші вимоги інших покупців відеокарт. Так, у 2025 році вони орієнтуються на такі ключові тренди:

  • Відеокарти з середнього сегменту. Покупці дедалі частіше цікавляться не просто потужністю за будь-які гроші, а оптимальним співвідношенням ціна-якість. Топ серед моделей, які найкраще продаються, це відеокарти, що забезпечують комфорт в роздільній здатності 1080p або 1440p.
  • Вимогливість до VRAM. Геймери з великою пересторогою ставляться до графічних процесорів на 8 ГБ – з перспективою на майбутнє цього точно недостатньо. Тож любителі ігор віддають перевагу відеокартам не менш ніж на 12 ГБ.
  • Увага на енергоефективність. Пояснення цьому суто практичне: ціни на світло зростають, тому чим менше електроенергії споживає графічний процесор, тим краще.

Мережа надає знижки для військовослужбовців.

 

