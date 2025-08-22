Гід по відеокартах: як обрати оптимальний варіант і не переплатити

Графічний процесор – підшукуємо оптимальний варіант, орієнтуючись на тренди-2025

Відеокарта, або, як її ще називають, графічний процесор, GPU, – це не просто пристрій, завдяки якому зображення виводиться на монітор. Саме вона визначає якість картинки, швидкість та ефективність роботи в складних сучасних програмах. Якщо суто для роботи з документами та виконання інших офісних завдань підійде звичайне інтегроване графічне ядро в центральному процесорі, то для 3D-моделювання, геймінгу, відеомонтажу та роботи зі штучним інтелектом знадобляться потужні сучасні відеокарти.

Характеристики відеокарт, які слід брати до уваги

Щоб краще зорієнтуватися в основних характеристиках відеокарт, у першу чергу звертайте увагу на:

Тактова частота. Її інколи вказують як Clock Speed. Вона вказує на швидкість роботи графічного процесора. Звісно, чим вона більша, тим краще. Та не варто зосереджуватися лише на цьому показнику.

Кількість ядер – вона прямопропорційна обчислювальній потужності. Іншими словами, чим більше ядер, тим більше інформації карта може обробити одночасно.

– вона прямопропорційна обчислювальній потужності. Іншими словами, чим більше ядер, тим більше інформації карта може обробити одночасно. Тепловий пакет. Його позначають як TDP/TGP. Він вказує на максимальну кількість тепла, яку може виділяти графічний професор. Від цього параметру треба відштовхуватися, що розуміти, чи «потягне» конкретну відеокарту наявна у вашому комп’ютері система охолодження та чи достатньо для роботи відеокарти потужності вашого блоку живлення.

Слот підключення. Найбільш актуальним є стандарт PCIe 4.0, однак деякі виробники вже переходять на PCIe 5.0.

Найбільш актуальним є стандарт PCIe 4.0, однак деякі виробники вже переходять на PCIe 5.0. Обсяг пам'яті – його позначають як VRAM. Від обсягу пам’яті залежить роздільна здатність зображення.

Виробник. На ринку відеокарт є два основні гравці: американські виробники NVIDIA та AMD. NVIDIA активно розробляє та впроваджує нові технології для геймінгових відеокарт, роблячи їх дедалі продуктивнішими. AMD – його конкурент, який славиться чудовим співвідношенням ціни та якості. Нині активно просуває свою серію відеокарт Radeon. Є і третій учасник світового ринку відеокарт, який з'явився на нього відносно нещодавно – Intel. Він менш помітний, однак його продукція за якістю не поступається продукції NVIDIA та AMD.

Обираємо найоптимальнішу відеокарту

Ви трохи розгублені, бо раніше не доводилося купувати відеокарту? Почніть з таких кроків:

Визначте потреби. Для геймінгу і для повсякденних потреб знадобляться різні графічні процесори. Перевірте сумісність відеокарти з наявним обладнанням. Система охолодження і блок живлення мають бути достатньо потужними для обраної відеокарти, плюс – графічний професор повинен фізично поміщатися у системний блок. Оцінюйте продуктивність. Це той випадок, коли не слід довіряти характеристикам, вказаним виробником. Шукайте незалежні тести, порівнюйте продуктивність моделі у реальних іграх, аби побачити справжню продуктивність. Враховуйте перспективу. Графічний процесор, який ви обираєте сьогодні, має відповідати можливим вимогам і за пару років.

Де купити відеокарту

Оскільки відеокарта – річ дорога та технічно складна, краще звернутися до перевірених продавців, які можуть і проконсультувати, і обміняти товар. Один з таких продавців – COMPX. Заснована у 2018 році мережа за сім років встигла завоювати довіру покупців. Зручно, що купити відеокарти у COMPX можна як онлайн, так і оффлайн. Продавець має дев’ять власних шоурумів по всій Україні, тож можна обрати магазин саме у вашому регіоні чи місті, прийти і подивитися на графічні процесори в живу. Якщо є якісь сумніви, то ви можете проконсультувати з експертами мережі і оффлайн, і просто на сайті.

У COMPX вам запропонують якісну продукцію: мережа має державний сертифікат якості продукції (до слова, отримала його однією з перших у країні!); а також володіє сертифікатами та деклараціями відповідності. Крім того, у COMPX – тільки оригінальна продукція, бо вони є офіційними представниками таких брендів, як INTEL, AMD, Nvidia, Gigabyte, ASUS, HP, HATOR, BeQuiet, SAMSUNG, MSI, RAZER, LOGITECH тощо.

Вибір відеокарт чималий: від бюджетних варіантів за 900 грн до надсучасних графічних процесорів за майже 2 млн грн. Щоб краще зорієнтуватися в асортименті, врахуйте також найпопулярніші вимоги інших покупців відеокарт. Так, у 2025 році вони орієнтуються на такі ключові тренди:

Відеокарти з середнього сегменту. Покупці дедалі частіше цікавляться не просто потужністю за будь-які гроші, а оптимальним співвідношенням ціна-якість. Топ серед моделей, які найкраще продаються, це відеокарти, що забезпечують комфорт в роздільній здатності 1080p або 1440p.

Вимогливість до VRAM. Геймери з великою пересторогою ставляться до графічних процесорів на 8 ГБ – з перспективою на майбутнє цього точно недостатньо. Тож любителі ігор віддають перевагу відеокартам не менш ніж на 12 ГБ.

Увага на енергоефективність. Пояснення цьому суто практичне: ціни на світло зростають, тому чим менше електроенергії споживає графічний процесор, тим краще.

Мережа надає знижки для військовослужбовців.