Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення

Єврокомісія звинуватила Польщу у нецільовому витрачанні коштів

Європейська комісія звернулася до польської влади з вимогою пояснити, чому частина коштів з Національного плану відновлення (КПО) може бути витрачена не за призначенням. Під сумнів потрапили інвестиції у мобільні кавові апарати, корпоративні яхти, заміну меблів, сауни та навіть будиночок на воді для ділових зустрічей. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Польща претендувала на отримання майже 60 млрд євро із Фонду реконструкції та відновлення ЄС. Ці кошти спрямовані на підтримку економік країн-членів ЄС після пандемії Covid-19. Щоб отримати фінансування, кожна держава мала надати Національний план відновлення з детальним описом того, як будуть витрачені кошти.

8 серпня на сайті Національного плану відновлення Польщі було опубліковано список із зазначенням компаній, які отримали субсидії від Євросоюзу. Користувачі звернули увагу, що частина виділених коштів могла бути використана з порушенням – зокрема, для покупки мобільних кавових апаратів або будівництва будиночка на воді, призначеного для ділових зустрічей. Під сумнів також потрапили інвестиції у корпоративні яхти, заміну меблів та сауни.

Тепер Польща має провести розслідування та пояснити, чому частина коштів із Національного плану відновлення могла бути витрачена не за призначенням. Про це заявив представник Єврокомісії Мацей Берестецький.

При уряді «Закону та справедливості» доступ Польщі до фінансування було заблоковано ЄС через суперечку про верховенство закону. Розблокування коштів на відновлення було однією з ключових обіцянок напередодні парламентських виборів 2023 року.

Близько 280 млн євро було виділено для готельного сектора, який зазнав великих втрат через низку закриттів, пов'язаних із пандемією. На спеціальному веб-сайті було розміщено заявки від підприємств сектору, проте ця послуга стала недоступною. Тим не менш, у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, як було витрачено частину грошей, зокрема на яхти, сауни, солярії, ігри в бридж та меблі для гардеробу.

Питання про виділення коштів плану готельному та ресторанному бізнесу торкнувся прем'єр-міністра Дональда Туска під час свого виступу в Лебі. «Я не беру участі у жодних витратах коштів плану», – заявив він.

Реакція президента Польщі

У відповідь на звинувачення у нецільовому витрачанні коштів низка політиків, як лівих, так і правих, висловилися з цього приводу, зокрема, і президент Республіки Польща.

«Мене часто запитують журналісти, де ми повинні взяти гроші на це (йдеться про план відновлення Польщі, – «Главком»). Сьогодні дуже важливий день. Ми з'ясували, як розподілялися кошти плану в Польщі. Мені не потрібні кошти від імені 10,5 млн поляків на сауни, солярії та кавові автомати. Мені потрібні кошти для польських родин», – заявив президент Кароль Навроцький під час свого виступу.

Регіональна прокуратура у Варшаві розпочала попереднє розслідування повідомлень ЗМІ про порушення при видачі грантів. Але президента Польського агентства з розвитку підприємництва Катажина Дубер-Стачурська після того, як з'явилися сумніви щодо того, як витрачалися кошти ЄС, було звільнено.

Втручання Єврокомісії

Представник Єврокомісії Мацей Берестецький в інтерв'ю RMF FM наголосив, що «Польща зобов'язана вжити заходів щодо роз'яснення ситуації з виділенням грантів».

У листопаді Польща має надати запит на оплату, щоб Єврокомісія могла оцінити відповідність проєктів критеріям програми.

За словами преслужби Єврокомісії, «держави-члени зобов'язані вживати всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів Євросоюзу». Єврокомісія має можливість втрутитися, якщо польська влада не відреагує належним чином, насамперед у ситуаціях шахрайства. «Якщо ми побачимо, що це не спрацьовує, у справу втрутиться Європейська прокуратура та OLAF (Орган ЄС із захисту фінансових інтересів)», – пояснив представник Єврокомісії.

До слова, президент США Дональд Трамп запросив свого нового польського колегу Кароля Навроцького на робочу зустріч до Білого дому. Переговори заплановані на 3 вересня.