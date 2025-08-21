Головна Гроші Особисті фінанси
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Дехто з громадян має право на доплату
фото: glavcom.ua

Надбавка встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії

В Україні особи, визнані борцями за незалежність України, яких комуністичним режимом було ув’язнено за їх переконання, встановлено надбавку до пенсії в розмірі 4200 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

фото: Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

У відомстві додали, що деяким категоріям населення встановлені надбавки у розмірі 35–40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Їх можуть отримати:

  • герої України;
  • особи, нагороджені орденом героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України;
  • особи, відзначеним після проголошення незалежності України званням народний;
  • матері, які народили п'ять і більше дітей.

Надбавки в розмірі 23%–35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність надаються:

  • ветеранам війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність;
  • видатним спортсменам – переможцям олімпійських та паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;
  • космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно–випробувальних екіпажів літаків;
  • особам, відзначеним почесним званням України «Заслужений», державною премією України, нагородженим одним з орденів України.

Як оформити надбавку

В Пенсійному фонді зазначили, що надбавка встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права.

Відповідну заяву про встановлення надбавки подаються до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. До заяви також додаються документи, що підтверджують особливі заслуги.

Нагадаємо, що якщо особі не вистачає страхового стажу для пенсії, його можна докупити. Для цього фізична особа повинна звернутися до податкового органу та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

