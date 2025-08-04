В Україні побільшало закриттів бізнесу: статистика за 2025 рік

Найшвидше в Україні зростає ІТ-сфера, де за рік додалося 48% нових реєстрацій бізнесу

Найбільше закриттів у Київ – 717 компаній. Далі Львівщина – 470 підприємств та Дніпропетровщина – 464 компанії

За пів року в Україні було зареєстровано 18 277 нових компаній, що вказує на стабілізацію, оскільки минулого року за шість місяців відкрилось майже стільки ж нових бізнесів. Про це пише «Главком» з посилання на сервіс відкритих даних «Опендатабот».

Утім, за рік закриттів бізнесу побільшало на 19%. Від січня вже встигло закритись 6 653 бізнесів. І хоча чистий приріст складає 11 624 компанії, це все одно є найнижчим показником за останні п'ять років.

Причому 97 новостворених компаній припинили діяльність, навіть не проіснувавши й пів року. Це трохи більше, ніж торік – 92, але значно менше, ніж у 2021 році – тоді таких було аж 264.

Майже третина всіх нових бізнесів відкрилась у Києві – 5 830 компаній. Далі Львівщина – 1 547 та Дніпропетровщина – 1 531 компанія.

Найбільше закриттів у тих самих регіонах. Лідирує Київ – 717 компаній. Далі Львівщина – 470 підприємств та Дніпропетровщина – 464 компанії.

Абсолютний рекорд за розміром статутного капіталу серед новостворених компаній у 2025 році – Українсько-Італійська Партнерська Компанія ВелАльянс, що планує працювати у сфері будівництва. Її капітал – 14,4 млрд грн.

Цьогоріч найбільшим масовим засновником став Ільницький Віталій Павлович. Він власник одразу 886 нових компаній, зареєстрованих у 2025 році. До того ж всі його бізнеси у топі за розміром капіталу: від 1 млрд грн до 9,8 млрд грн. Загалом Ільницькому належать понад 3 тисячі компаній.

Утім, суми вказані як статутний капітал, можуть включати не тільки реальні кошти, а й, наприклад, інтелектуальну власність або обладнання, вартість яких складно перевірити. Законодавством України не встановлено обмежень щодо максимального розміру статутного капіталу.

Найбільше нових бізнесів в Україні займається гуртовою торгівлею – 15% реєстрацій. На другому місці – громадські організації, нерухомість, ІТ та агросектор. При цьому найшвидше зростає саме ІТ-сфера: за рік – плюс 48% нових реєстрацій.

Водночас громадські організації найчастіше й закривались цьогоріч – 11% від загальної кількості закриттів.

Нагадаємо, «Главком» писав, у яких країнах Європи найпростіше відкрити і вести бізнес.

До слова, 1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Згідно з новими правилами, за перше порушення штраф становитиме 100% вартості товару чи послуги та 150% вартості при кожному наступному порушенні.