Як клімат впливає на роботу відкатних воріт: рішення для снігу, піску, спеки й дощу – практичні рекомендації для різних регіонів України

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Клімат впливає на роботу всіх типів воріт, у тому числі відкатних. Кліматичні умови визначають вибір матеріалів, типу приводу, автоматики та інших компонентів. У статті розглянемо фактори, що впливають на працездатність і безвідмовність

Сучасна людина звикла до комфорту буквально в усьому. З цієї причини власники приватних будинків приділяють чимало уваги організації не лише вхідних, а й в’їзних груп – воріт і хвірток. Багато креативних, далекоглядних людей намагаються вибрати й встановити конструкцію, щоб у подальшому насолоджуватися перевагами.

Водночас сам факт купівлі й монтажу не означає, що все буде безхмарно й виключно зручно. Часто трапляється, що буквально у двох сусідів стоять відкатні ворота. При цьому в одного механізм постійно ламається, щось заїдає, вигорає. У другого – навпаки, все чудово й безвідмовно.

За інших рівних умов велика ймовірність того, що під час вибору конкретної моделі та матеріалів, як і автоматики, один сусід врахував кліматичні умови конкретного регіону України, а другий – відповідно, не надав цьому значення.

Спробуємо в статті нижче розібратися, як купити автоматичні ворота з урахуванням кліматичних умов і не помилитися.

Переваги встановлення відкатних воріт у різних кліматичних зонах

Почнемо з того, що всі види в’їзних груп мають свої плюси й мінуси. Якщо говорити конкретно про відкатні варіанти, то тут варто виділити такі аспекти:

  1. Вітряні степові регіони. В Україні величезна кількість степів – відкритих територій із різкими й частими поривами вітру. Для таких регіонів відкатні ворота в порівнянні з розпашними однозначно безпечніші та стійкіші до навантажень. Але тут важливо правильно вибрати матеріал для полотна. Якщо це буде тонкий металопрокат, то він з великою ймовірністю погнеться. Краще використовувати товстий метал, а ще краще – ковані конструкції, що не мають парусності. У будь-якому випадку, з точки зору протидії вітру (для степових регіонів) найкращий варіант – відкатні ворота.
  2. Відносна стійкість до морозів. Чому відносна? Тому що не існує матеріалів чи механізмів, які б узагалі не змінювали своїх експлуатаційних властивостей при перепадах температури. Та все ж у плані стійкості до морозів і спеки відкатні ворота виглядають привабливіше.
  3. Сніжні регіони. У місцевостях із великою кількістю опадів узимку необхідно регулярно очищати територію від снігу. І тут переваги відкатних воріт очевидні – очищати доводиться набагато менше, ніж у випадку з розпашними. До речі, в умовах щільної забудови це, мабуть, єдиний правильний варіант.

Найбільш поширені «кліматичні» проблеми та шляхи їх вирішення

Їх може бути досить багато. Розглянемо найчастіші, актуальні саме для різних регіонів України.

Обмерзання напрямних і роликів

Відлиги й, як наслідок, ожеледиця – нерідке явище у північних і центральних регіонах. Випав сніг, удень розтанув, а ввечері волога знову замерзла. На напрямних рейках і роликах, що переміщують полотно, утворюється лід. Саме він створює чимало проблем: блокує нормальну роботу конструкції, перевантажує автоматику й приводи.
Щоб уникнути обмерзання, застосовують спеціальні покриття й розпилювані склади. Придбати їх сьогодні неважко, тому ігнорувати додатковий захист перед зимою в регіонах із відлигами не варто.

Засипання «доріжки» полотна

Стулка рухається по строго визначеній траєкторії. Якщо доріжка засмічується, рух зупиняється або вимагає значних зусиль від приводу. Це може бути пісок у піщаних ґрунтах, сніг при стабільних морозах чи опале листя в лісових регіонах.
Чистити цю «доріжку» доведеться вручну. Єдине, що можна автоматизувати, – це сигналізація про її засмічення. А щоб мінімізувати аба взагалі уникнути засмічення, торці напрямної балки обов’язково слід закривати заглушками.

Проблеми з вологістю

Стабільно висока вологість – серйозний виклик для будь-якої автоматики. А в Україні це явище досить поширене, особливо у західних, центральних та првморських регіонах. Вирішити проблему допоможе обладнання з високим рівнем захисту від вологи. При виборі автоматики важливо звертати увагу на цей параметр, уточнювати його у постачальників і продавців, якщо інформація не зазначена напряму.

Цікаво, що металеві деталі загалом надійніші за пластикові: вони стійкі до навантажень, температурних перепадів, зношування. Проте пластик не іржавіє. Тому у вологих регіонах доцільно частину комплектуючих використовувати саме з полімерів, особливо якщо там немає сильних морозів – мається на увазі південь країни.

Що знижує ризики впливу погоди

Виділимо такі пункти:

  • якісне попереднє планування й професійний монтаж;
  • використання морозостійких і вологостійких матеріалів для покриттів і зовнішніх компонентів (фарба, ізоляція кабелів тощо);
  • регулярні технічні огляди, своєчасний ремонт;
  • підбір адекватного комплекту автоматики з урахуванням вітрового навантаження, наліпання снігу/льоду, ваги та розміру стулки.
  • встановлення додаткових систем захисту від опадів, наприклад, козирків.

Окремо варто зазначити: будь-які ворота, у тому числі відкатні, працюватимуть нормально лише за умови регулярної експлуатації. Якщо конструкція простоює, вона швидко виходить із ладу – іржавіє, клинить, буквально розвалюється.

Обирайте уважно – користуйтеся із задоволенням!

